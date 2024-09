Plačkovej syn Dion oslávil 2. narodeniny: Riadny cirkus!

Zuzana Strausz Plačková (Zdroj: Instagram ZP)

Keď sa Zuzane Strausz Plačkovej narodil vytúžený synček Dion, bola tou najšťastnejšou mamou na svete. Svoju malú lásku pred svetom skrývala naozaj dlho. V plnej krásne ho ukázala až pred rokom. A odvtedy jej profil na Instagrame zdobí skoro stále. Čas však neúprosne letí a uplynulý víkend oslávil už 2. narodeniny. Podnikateľka mu vystrojila nezabudnuteľnú oslavu.

Ako inak, inšpirovala sa zahraničnými hviezdami, ktoré pre svoje deti znesú aj modré z neba. Dionkova oslava bola v štýle cirkusu, nechýbali lamy a modro-červené dekorácie, tortu mal 5-poschodovú. Na záberoch, ktoré pridávali Plačkovej blízki priatelia bolo vidieť, že si to Dion veľmi užíva. Po celom dni sa influencerka podelila so svojimi pocitmi. „Bol to tak nádherný deň. Všetko bolo dokonalé, strašne sme si to užili, všetci," dodala. FOTO z Dionovej oslavy nájdete v galérii.