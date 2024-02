Zuzana Plačková o výchove syna: TOTO nikdy NEDOPUSTÍ... Je mi z toho DO PLAČU!

Zuzana Strausz Plačková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Znie to až neuveriteľne, no je to už takmer jeden a pol roka, odkedy Zuzana Strausz Plačková (32) priviedla na svet svojho synčeka. Slovenská kráľovná Instagramu a jej manžel René sa stali rodičmi rozkošného chlapčeka, ktorý dostal Dion. Pred zrakom verejnosti sa ho dlho snažili chrániť a do súkromia si len tak niekoho nepustili, no teraz sú už o čosi otvorenejší...

Aj napriek tomu, že sú Zuzana a René známi a mimoriadne aktívni na sociálnych sieťach, rozhodli sa, že nechcú, aby bol malý Dion súčasťou ich verejne prepieraného života. Jeho tváričku dlhé mesiace skrývali a ak aj pridali spoločné zábery, svojho malého princa skryli pod emotikonom alebo ho odfotili tak, aby nič nebolo vidno. To sa však pre časom zmenilo a zdá sa, že dvojica je ohľadom svojho syna o niečo "zdieľnejšia".

Manželia nedávno absolvovali rozhovor pre magazín Break a Zuzanu neminuli ani otázky ohľadom výchovy synčeka. Hoci by si niekto mohol pomyslieť, že tmavovlasá podnikateľka chlapčeka hýčka priam nadštandardnou starostlivosťou, nie je to tak. Zuzana svoje dieťa vychováva tak, ako bola vychovaná ona sama a presne tak, ako je to bežné aj v "obyčajných" domácnostiach. A rozhodne si nerobí hlavu z bežných detských "vylomenín". Výchovu berie s racionálnym nadhľadom.

„Som moderná mama, ktorá si užíva materské radosti bez zbytočného stresu. Držím sa toho, ako nás vychovávala moja mama, mali sme voľnosť a heslo - špinavé dieťa, šťastné dieťa - platí aj u nás. Neberiem to tragicky a na veci sa pozerám normálne a s úsmevom. Nech sa realizuje sám a my ho môžeme len smerovať a učiť novým veciam," vysvetlila Zuzana, ktorá dodala, že Dionovi nechce brať detstvo.

„Nech sa hrá s čím chce, nebudem z neho nasilu robiť génia, aby som sa mohla pred ľuďmi ukázať, že mám múdre dieťa. Na učenie bude mať ešte dosť času, nech si užíva detstvo a vyskúša všetky detské aktivity, ako sme to robili aj my, keď sme boli deti," hovorí temperamentná tmavovláska, ktorá si želá, aby sa jej syn učil prirodzene a najmä si svoje detstvo užíval.

Ohľadom toho, aké by mal mať Dion hodnoty, má však jasno. „Chcem, aby bol Dion srdečný, láskavý a mal srdce na správnom mieste, aby sa vždy zastal slabších. Keď vidím, ako 12-ročné deti nadávajú na Tik-Toku, je mi do plaču. Ja som sa v dvanástich hrala s loptou. Chcem tomu zabrániť," povedala Plačková, ktorá dodáva, že jej prianím je to, aby jej synček pozeral rozprávky, hral sa s ostatnými deťmi a aby mal na svoje destvo krásne spomienky.