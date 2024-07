Plačková VYSOLILA za dovolenku NEHORÁZNE peniaze: Ostala SKLAMANÁ!

Zuzana Strausz Plačková (Zdroj: Ján Zemiar)

TURECKO - Zdá sa, že táto dovolenka nie je podľa jej predstáv. Zuzana Strausz Plačková odletela s rodinou do Turecka. Za rezort, v ktorom sú, vysolila nemalé peniaze. No zostala sklamaná!

Zuzana Plačková je známa tým, že rada výletuje a dovolenkuje. Dá sa povedať, že precestovala už polku svetu. Navštívila rôzne krajiny, pamiatky a miesta, ktoré by nejeden človek rád videl. Aktuálne je tiež v zahraničí. A to presnejšie v Turecku. Prednedávnom bola v tejto krajine tiež. Na výlete s Borisom Kollárom a Laurou Vizváryovou v Kapadócii. Podnikateľka teraz dovolenkuje s rodinou v tureckom rezorte. Ako priznala, zaplatila zaň nemalé peniaze.

„Malý akurát zaspal (má vysoké horúčky). Tak čítam správy od vás, čo sa týka jedla v Turecku, čo ste boli na dovolenke tento rok a nestačím sa diviť... Viete ja som bola v Turecku vždy veľmi spokojná, no toto je moja prvá zlá skúsenosť. A je mi ľúto toho, že niekto robí celý rok na dovolenku a tešíte sa s rodinou, zaplatíte nie malé peniaze a jedlo hnus... Hlavne reálne to Turecko neni ani tak lacné, ako si všetci myslia! Nás stalo 12 tisíc €. Za čo by sme mali Dubaj. A preto ma to s*rie ešte oveľa viac,“ zverila sa. Fanúšikovia jej však neverili, že zaplatila takú nehoráznu sumu.

„12 tisíc. Ale no... Jedine, že ste leteli súkromným lietadlom. Lebo tá suma je privysoká. Inak ťa rešpektujem a sledujem,“ napísal jej istý priaznivec. „Ozaj, už len ja budem oje**vať v cene hotela, čo si vie bars kto zistiť. Veď len moja izba rodinná na 10 dní bez leteniek stála skoro 6000 €. Plus ďalšie 2 klasik izby a letenky. A to 12 som povedala málo, bolo to o kúsok viac, len som nerátala letenky... Ja stále nechápem, že sa tu nájde ešte niekto, čo si myslí, že ja mám za potrebu klamať alebo sa vyťahovať v takýchto veciach. Mne je už len ko**tne, že to vlastne tu aj píšem teraz," reagovala.