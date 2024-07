Plačkovej VEĽKOLEPÁ oslava narodenín: Dôležitý človek NEDORAZIL!

Zuzana Strausz Plačková (Zdroj: Ján Zemiar)

Zuzana Strausz Plačková má úspešne rozbehnutý biznis, s manželom Reném vychovávajú synčeka Dionka, no a vyzerá to tak, že jej k šťastnému životu už nič viac nechýba. Spokojnosť z nej doslova srší. Toto všetko stihla na prahu svojich 30 rokov. Prednedávnom už oslávila 33. narodeniny, no a urobila to naozaj vo veľkom štýle.

„Moje narodeniny by som nezakončila lepšie ako piknikom s mojimi babami. Ďakujem, že ste vždy so mnou, keď treba," vyznala sa. No a takýto honosný piknik ste dozaista ešte nevideli! Niesol sa v jemných tónoch ružovej farby, všade boli kvetiny a dobré jedlo. Všetkým prítomným však vyrazila dych špeciálnou dekoráciou v podobe nadrozmernej kabelky.

Pozvanie na oslavu prijali všetky jej kamarátky, no jedna chýbala. Bola to vizážistka známa pod menom Niky Rich. Tá je už v pokročilom štádiu tehotenstva a skolila ju choroba, tak je jasné, že do spoločnosti nemohla doraziť. „Nebojte sa stále 2v1, len som chorá. Moje baby dnes oslavujú a ja kapem. Oslabená imunitka pred pôrodom, už sa všetky pliagy sveta na mňa lepia," napísala na sociálnu sieť. Viac fotografií nájdete v galérii vyššie.