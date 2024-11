Zuzana Plačková prezradila, KOĽKO ZARÁBA mesačne: Z tej SUMY sa vám zatočí hlava!

Zuzana Strausz Plačková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Hoci sa Zuzana Stausz Plačková (33) dostala do povedomia verejnosti vďaka reality šou Hotel Paradise, svojich 5 minút slávy kvalitne zúročila a dnes je úspešnou podnikateľkou. Mnohým však jej úspech stále nejde do hlavy a hľadajú za jej príjmami nejaký háčik. Na jeden z takýchto hejtov tmavovláska verejne zareagovala a prezradila, koľko mesačne zarába. Uff, z tej sumy sa vám zatočí hlava!

Zuzana Strausz Plačková na sociálnej sieti Instagram svoj život doslova mapuje. So sledovateľmi sa delí o informácie nielen zo súkromnej, ale aj tej profesionálnej sféry. Ľudia tak môžu vidieť napríklad to, v akých oblastiach podniká... A aj to, že sa jej zjavne darí. Svoje zarobené peniaze si rada užíva a luxus jej nie je cudzí.

Stále sa však nájdu ľudia, ktorým jej úspech nejde do hlavy a hľadajú za ním nejaký háčik. Najnovšie jej napísal hejter, ktorý je presvedčený, že si zarába eskortom. „Je zaujímavé ako dokážete využiť svoje vyš*kané prachy. Toto naozaj obdivujem. Hlavne partnera, ktorý to dokáže prekusnúť. Majte krásny život,“ napísal jej do súkromnej správy.

No a Plačková sa rozhodla veci uviesť na pravú mieru. „Wau, toto som dlho nepočula o sebe. Keby robím k*rvu, tak mám 3 domy v Dubaji a nie len byty,“ okomentovala správu a hejterovi odpísala, ako si v skutočnosti zarába. A aj to, koľko jej podnikanie mesačne prináša na účet. A z tej sumy sa mnohým zatočí hlava.

„Ja vlastním 5 úspešných kaviarní, 10 eshopov, kde kúpite moje produkty, salón krásy, obchod s detským oblečením a produktami a do toho všetkého robím reklamy pre firmy na Instagrame. Ozaj si myslíte, že osoba, ktorá zarobí cez 100 tisíc eur mesačne, má potrebu ako ste to nazvala šukať za prachy?“ opýtala sa Plačková. Fúha, pekná sumička!

(Zdroj: Instagram ZSP)