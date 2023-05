Markizáčka po rozvode opäť ZADANÁ: Ulovila vicemajstra Európy!

BRATISLAVA - Bývalá farmárka Nikola Ďuriš Komorová sa koncom roka 2021 rozviedla s otcom svojich dvoch detí Filipom Ďurišom. Odvtedy sa žiaden nápadník po jej boku dlho neohrial. Aktuálne je opäť po uši zamilovaná a tentokrát sa zdá, že je to TO, čo tak dlho hľadala. Ulovila vicemajstra Európy!

Po nevydarených manželstvách už nestráca čas s mužmi, ktorí za to nestoja! Týmto sa aktuálne riadi súťažiaca z 2. série Farmy a fitness trénerka Nikola Ďuriš Komorová. Po druhom rozvode, ku ktorému došlo koncom roka 2021, totiž so žiadnym partnerom dlho nevydržala. Láske šancu dávala, no každý vzťah na niečom stroskotal.

Aktuálne sa však zdá, že našla muža, ktorého tak dlho hľadala. Nešlo totiž o náhle vzplanutie. „Zoznámili sme sa v gyme minulý rok v lete, v januári tohto roka sme sa dali dokopy,“ prezradila pre Topky.sk Nikola. „Je pre mňa všetkým. Úplne môžem povedať, že je mojím kamarátom, mojím srdcom, milencom, partnerom, mužom,“ netají Ďuriš.

„Miluje ma takú, aká som, ľúbi moje deti, dokazuje mi to každým dňom jeho starostlivosťou o nás. Vždy, keď môže, je pri nás. Veľmi si želám pre nás šťastie a aby nás všetko zlé obchádzalo,“ zverejnila na sociálnej sieti Instagram. Tam sa síce pochválila spoločnou fotografiou s novým priateľom, no nič viac k nemu neprezradila.

Nám sa však podarilo zistiť, že Nikola ulovila športovca. Jej záhadnou láskou je 31-ročný majster Slovenska v K-1 a vicemajster Európy v Kombat League. Dvojici prajeme veľa lásky!