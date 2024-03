Exfarmárka v ŠOKU: Polícia po nej vyhlásila PÁTRANIE!

Nikola Ďuriš Komorová (Zdroj: Instagram N.D.)

Nikola Ďuriš Komorová sa zviditeľnila v druhej sérii markizáckej reality šou Farma. Odvtedy je aktívna na sociálnych sieťach. No a dnes ráno ju skoro prevrátilo zo stoličky, keď uvidela, že je vyhlásené po nej pátranie. Neverila vlastným očiam!

„Krásne ránko, normálne toto je primitívny štát. Neprevezmete si zásielku a normálne vás dajú do pátrania. Je toto normálne? Volám na políciu, vravím, to čo je? No musíte prísť podpísať a potom to vieme vymazať. Takže keď si neprevezmete zásielku, sa uvidíte v pátraní, ako keby som niekoho zabila," vyjadrila sa šokovane. Pod statusom na faceboovej stránke Pátranie.sk sa Nikola obhájila aj v komentároch. „Tak toto je štát. Ja som tu za neprevzatie listu. Vás dajú do pátrania, toto je extrém, je mi zle z tohto štátu,“ napísala.