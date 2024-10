Česká herečka OBEŤOU napadnutia: Zaútočil na ňu partner... Hlavu jej trieskal o podlahu!

Mamba Dasha (Zdroj: Instagram LO)

Česká herečka Lucie Ottová tvorila pár so známym českým imitátorom Petrom Jablonským. Ako však teraz priznala, jeden osudný deň sa zmenil doslova na peklo. Po prudkej hádke ju vraj fyzicky napadol. „Je mi strašne z toho, čo sa stalo s Petrom. Milovala som ho a bol pre mňa všetkým. Teraz som psychicky aj fyzicky na dne. Bohužiaľ, alkohol v kombinácii s práškami niekedy človeku zatemní mozog!" napísala na sociálnej sieti Instagram.

„Mrzí ma nielen to, ako sa ku mne zachoval, ale zo absolútne neprejavil záujem, čo mi je a ako mi je. Len ma ďalej (aj vulgárne) urážal a uráža! Môžem samozrejme doložiť. Von som s tým šla preto, aby som prípadne zabránila ďalsiemu možnému zlému konaniu, a aby sa prípadne ozvali dalšie dievčatá a ženy, ktoré majú také alebo podobné skúsenosti!" vyjadrila sa.

„To, že ma celú dobu podvádzal je jedna vec, ale to, že ma brutálne napadol, aj keď vedel, že som pred 11 rokmi prekonala vážnu operáciu hlavy, a okrem iného mi trieskal hlavou o podlahu, to je už veľa! Nikto na toto nemá pravo! A nikto by si nemal tolerovať akékoľvek násilie a to, čo sa nerobí. Ďakujem všetkým, ktorí pri mne stáli a stoja a pomáhajú mi v túto ťažkú ​​chvíľu, keď som na tom zle," uzavrela.