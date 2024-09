Jojkár Sarnovský prehovoril o súkromí: TAJNE sa zasnúbil... Už pred pol rokom!

Ľuboš Sarnovský

O súkromí jojkárskeho moderátora sa toho veľa nevie. Pred pár rokmi médiá riešili jeho rozvod. S manželkou Slávkou si dali zbohom po dlhých 14 rokoch spoločného života. Odvtedy jeho srdce patrí jeho kolegyni Kristíne a aktuálne pre magazín Život prehovoril o svojej láske. „Čas ma posunul niekam, keď žijem spokojný život s mojou Kristínou. Už desať rokov. A viem, že je to ten správny človek, s ktorým sa nám podarilo zdolať rôzne prekážky, ale aj prežiť spolu mnoho zážitkov," rozpovedal sa.

S Kristínou sa spoznali v práci. „Pracuje v televízii, ale na inom oddelení ako ja. Pri výkone práce sa nestretávame, ona je na skladbe programu, takže plánuje vysielanie. Dlho sme sa poznali, zoznámili sme sa pred desiatimi rokmi. Istý čas sme si hovorili kolega a kolegyňa už počas vzťahu. (Úsmev.) Dnes sme už zasnúbení. A keď príde čas, urobíme si menšiu, príjemnejšiu svadbu," prezradil krásnu novinku a vzápätí na to opísal, ako prebehli zásnuby.

„Povedal by som, že tradične s romantickým prekvapením. Každý chlap musí v tej chvíli pokľaknúť a vysloviť tie slová so žiadosťou. Nejako to len viselo vo vzduchu. Prišli chvíle, keď si uvedomíš, že s tým človekom chceš žiť. Nielen že bez neho nevieš žiť, ale chceš s ním kráčať životom. Nie je to len priateľka a tvoja polovička, ale aj životná partnerka do všetkých chvíľ. Máš sa s kým tešiť, ale máš s kým aj riešiť problémy," uviedol.

„Uvažujeme pomerne rovnako, máme rovnaké životné hodnoty. U nás to bolo jednoducho tak, že sme mali pomerne malé deti a potrebovali sme, aby sa každé to dieťa niekam prepracovalo, aby si vyriešilo svoju cestu v živote. Či už je to stredná škola, vysoká škola, alebo práca. Nebol čas na naše súkromie a teraz už čisto sebecky hovorím, že sa blíži čas, keď si môžeme dovoliť presne to, že si niekde v pokoji naplánujeme svadbu," pokračoval. Kristínu požiadal o ruku už pred pol rokom.

Jojkársky moderátor má z predchádzajúceho vzťahu dvoch synov a jeho partnerka zase dve dcéry. A aj preto bolo niekedy ťažšie si nájsť čas len pre seba. Aktuálne, keď sú deti už veľké, si zaľúbenci spoločné chvíle veľmi užívajú. Obrovskú svadbu však v pláne nemajú. „Určite to nebude veľká svadba, ale možno potom zorganizujeme nejakú príjemnú záhradnú párty a s priateľmi a kamarátmi to oslávime," dodal.