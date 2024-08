Kovačičov NOVÝ džob: Vraj ho odmietol, ale... Ponuku ani NEDOSTAL!

Michal Kovačič (Zdroj: Instagram M.K.)

V kuloároch sa pred časom pošepkávalo, že by sa Michal Kovačič mal stať tvárou novovzniknutej televízie DVTV. V podcaste denníka SME to však vyvrátil. Odmietol spoluprácu s Miroslavom Frindtom, ktorý bude českú pobočku na Slovensku viesť. „Keď som pred sedemnástimi rokmi musel odísť z vtedajšej STV, Miro tam ostal. Keď pred šiestimi rokmi za Jaroslava Rezníka odchádzala moja manželka, lebo musela, Miro tam ostal. Nech budem robiť čokoľvek, chcem to určite robiť nielen s novinármi, ktorí sú špičkou na Slovensku, ale aj preukázali, že keď idú do morálnej dilemy, tak sa proste neohnú,“ povedal.

Moderátor Martin Veselovský je spoluzakladateľ českej televízie DVTV a v rozhovore pre Denník N priznal, že Kovačič ponuku ani nedostal. „S Michalom Kovačičom sme hovorili raz, už po tom, čo došlo k rozhodnutiu, že budeme spolupracovať s Mirom Frindtom. Neviem vlastne, ako tieto očakávania vznikli. Neboli sme v spojení s Michalom Kovačičom, nevedeli sme o jeho plánoch ani zvažovanom postupe v rámci sporov v Markíze. Žiadnu ponuku ohľadom slovenskej DVTV.sk od nás explicitne nikdy nedostal. Ponúkli sme mu – a možno to bude komunikačne ťažšie pochopiteľné – niečo iné," prezradil.

„Teraz sa bavíme o internetovej televízii DVTV.sk s Mirom Frindtom. Okrem toho existuje ešte sólo projekt „DVTV Extra“, televízny kanál s rôznymi internetovými tvorcami, ktorý je na Slovensku dostupný v rámci ponuky slovenského Telekomu. Plánom je, aby tento kanál oveľa viac akcentoval slovenský obsah, a Mišovi Kovačičovi sme povedali, že v prípade, že bude vytvárať svoj obsah a bude prítomný v slovenskom verejnom a mediálnom priestore, dokážeme si predstaviť spoluprácu," dodal.