Celeste schmatla mikrofón a...: AHA, koho vyspovedala a akú novinku zistila!

„Mám radosť, že som mohla byť aspoň na chvíľu súčasťou shaolinského vesmíru a prispieť k niečomu ultrapozitívnemu, nabitému energiou a optimizmom. Že ľudia môžu cítiť lásku k hudbe, ktorú s chalanmi zdieľame nielen v tejto skladbe, ale tiež na spoločných koncertoch,“ hovorí Celeste Buckingham na margo skladby Take Me By The Hand, v ktorej je presne vystihnutá aj tá kamarátska láska, ktorú k sebe cítia. Celeste sama netají, že po náročnom období, keď bolo jej prioritou duševné zdravie a ďalšie zotrvanie v hudbe skôr otázkou, sa teší mimoriadne plodnému a kreatívnemu obdobiu, ktoré momentálne prežíva. „Hudba je mojou celoživotnou láskou a verím, že to zo mňa opäť i cítiť,“ netají.

Tá je autorkou nielen chytľavého textu, ale stojí aj za vizuálnou podobou pesničky. „Slová k piesni Take Me By The Hand napísala naša milovaná Celeste, ktorá zobrala ako inšpiráciu moje bľabotance z pôvodného dema a napísala motivačný text o tom, že nikto z nás nevie kam v živote skutočne smeruje, ale vo dvojici sa kráča ľahšie. Preto by sa človek nemal báť požiadať o pomocnú ruku,“ opisuje nosnú ideu aktuálnej novinky Domi. Nápad ukázať verejnosti, ako trávia spoločný čas mimo pódií a nahrávacieho štúdia, pochádza od Celeste. „Predviesť to, akí sme v skutočnosti, keď nás ľudia stretnú na druhý deň po vystúpení na obede, keď sme pred koncertom na cigarete alebo v neposlednom rade ukázať im aj čo-to z našich tradičných sústredení... jednoducho sme chceli zachytiť momenty, počas ktorých sme sami sebou, opekáme si, grilujeme, počúvame veľa muziky a zažívame naše dokonalé, hudobno-kamarátske chvíle,“ opisuje Celeste hlavný motív videoklipu k piesni Take Me By The Hand.

