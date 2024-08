Marcela Laiferová v Piešťanoch vyveštila Jitke Zelenkovej: Na budúci rok sa musí pripraviť!

Jitka Zelenková si počas pobytu v Thermia Palace pozrela aj výstavu Alfonza Muchu (Zdroj: BP)

PIEŠŤANY – Jitka Zelenková na Piešťany nikdy nezabudne! S rodičmi tu česká Tina Turner trávila časť detstva a vždy sa sem veľmi rada vracia. Teraz v Thermia Palace nielen koncertovala, ale aj načrela do svojich spomienok.

Česká speváčka Jitka Zelenková (74) má k Piešťanom veľmi vrúcny vzťah. Keď mala nedávno v tomto kúpeľnom meste koncert, neprišla iba na otočku, ale zdržala sa niekoľko dní. S Piešťanmi ju totiž spája množstvo spomienok, pretože ako dieťa tu asi 5-6 rokov trávila celé prázdniny. Jej mama spievala operety, otec bol dirigent kúpeľného orchestra, čo ovplyvnilo aj budúcnosť ich dcéry. Otec fešák, mama nádherná žena, proste krásny pár, takže keď spolu išli po Kúpeľnom ostrove, všetci sa za nimi obzerali. Pamätníci tvrdia, že to boli veľmi milí a talentovaní ľudia s veľmi dobrým a láskavým srdcom. „Pamätám si, že ako malá som v bielych podkolienkach behala po Kolonádovom moste a medzi hotelom Slovan a Annavila, kde som bývala s rodičmi“, zaspomínala si speváčka. „Na kúpalisku Eva som sa naučila plávať… a vraj som bola veľmi uškriekané dieťa a celý dom hovoril, že raz budem veľká speváčka“, smeje sa Jitka. A aj sa to potvrdilo!

Zelenková celý svoj život zasvätila spevu a kariére. Pochváliť sa môže okrem iného aj tým, že naspievala úplne prvú kreslenú verziu Levieho Kráľa, Disney si ju vybral pre jej krásny zamatový hlas. Nikdy sa nevydala a nemá deti. Odmalička vlastne viedla kočovný život. Najprv s ňou cestovali rodičia, potom ako speváčka brázdila po svete ona, nebol priestor sa usadiť. Voľakedy sa šuškalo, že mala blízko ku Gottovi, ale Zelenková akýkoľvek vzťah popiera: „Do mojich 50-tich rokov sme si dokonca vykali“.

Jitka si naopak tyká s Marcelou Laiferovou, sú kamarátky a s radosťou ju prišla podporiť na koncert, ktorý sa za účasti asi 250 hostí konal v záhrade secesného hotela Thermia Palace. Jitka Zelenková tu vystúpila v rámci 5.ročníka JazzDivas festivalu v Piešťanoch, ktorý bol česko-slovenský a konal sa v dňoch 23.-24.8.2024. Marcela ju potešila originálnou kyticou, obe speváčky dlho klebetili a Marcela, ktorá má astrologické schopnosti, dokonca predpovedala Jitke, že budúci rok sa bude pre ňu niesť v znamení úspechu a šťastia. Jitka počas krásneho letného večera odspievala asi 12 piesní, pričom nezabudla spomenúť Pavla Vrbu, Svobodu, Gotta, Štaidla, jednu pesničku venovala Lasicovi a druhú Anite Kajlichovej do Švédska.

Mimochodom, Anita Kajlichová študovala históriu a germantistiku s orientalistikou na Univerzite Karlovej v Prahe a ako herečka hrala v prvom československom sci-fi filme Muž z prvního století. Dcéra akademického maliara a grafika Aurela Kajlicha svojho času žila vo vile Annavila, ktorú dal postaviť jej dedko, Anton Kajlich. Doteraz si Jitku pamätá ako malé dieťa a dokonca počas tohto pobytu v Piešťanoch aj spolu telefonovali, keď Jitka navštívila Annavile, kde strávila časť detstva. Súčasťou rozhovoru bolo aj pozvanie do Štokholmu, kde má vraj speváčka veľmi silnú podporu slovenskej a českej komunity. „V Štokholme som nikdy nebola“, priznala Zelenková.

Marcela Laiferová v Piešťanoch vyveštila Jitke Zelenkovej: Na budúci rok sa musí pripraviť! (Zdroj: BP)

Pani Kajlichová žije vo Švédsku, má 85 rokov, je to tempermanentá dáma plná energie a 3x týždenne chodí do fitka. Ako malá je zachytená s mamou na obraze, ktorý zdobí steny hotela. V tomto luxusnom hoteli bola počas návštevy ubytovaná aj Jitka, ktorá si stihla vychutnať nielen skvelé jedlo, ale aj bazén, wellness či shopping v hotelových butikoch. Ocenila komfort, pokoj a vynikajúcu posteľ:tešila sa Jitka, ktorá si potrpí na dobrý matrac či vankúš. Niet divu, že sa jej z tohto raja nechcelo ísť veľmi domov a iba si povzdychla:

Zelenková však neopomenula ani výstavu Alfonza Muchu, ktorá je v Piešťanoch otvorená až do konca októbra. Speváčka si veľmi dobre pamätá Jiřího Muchu, chodievala do ich domu na párty, kde sa stretávali s Gottom či Slováčkom a odkiaľ má spomienky, o ktorých sa verejne nehovorí. V Muchovom dome dokonca nafotila aj cover svojho albumu a spomenula aj to, že Jiří Mucha ju ako krásnu ženu s hebkou pleťou oslovil s ponukou, že chce na nej nafotiť šperky. Jitka však mala v čase socializmu isté obavy a spoluprácu odmietla.