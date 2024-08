Farma 16 čoskoro štartuje: TOTO sú prví traja NOVÍ FARMÁRI... Medzi nimi aj známa influencerka!

(Zdroj: Tv Markíza)

Lenka Tejbusová (23)

Na sociálnych sieťach vystupuje pod prezývkou "lenockat" a je známou influencerkou. Aby sa prihlásila do Farmy jej odporúčili jej followeri: „Možno sa nezdám, ale mám dosť farmárskych skúseností. Babka mala rôzne zvieratá a ako malá som s ňou zbierala zemiaky.“ Miluje tarot a všetko, čo si vyložila, sa jej vraj aj splnilo.

Lenka Tejbusová (Zdroj: TV Markíza)

Peter Janiga (33)

Je to profesionálny tanečník a učiteľ z Prešova. Vďaka svojmu otcovi stavbárovi, ktorý ho veľa naučil, je manuálne zručný. „Ovládam manuálne práce a som kreatívny,“ priznal. Je dlhšie single a hoci si to užíva, vie si vraj predstaviť, že by na Farme našiel lásku.

Peter Janiga (Zdroj: TV Markíza)

Klára Beločicová (23)

Podobne ako Peter, aj ona je tanečníčkou a na sociálnych sieťach ju sleduje viac ako 100-tisíc ľudí. Práce sa vraj nebojí, vlastnýmu rukami a s pomocou otca si vraj vybudovala svoje tanečné štúdio: „Maľovanie, či pílenie mi vôbec neprekáža, rada sa do všetkého zapojím.“

Klára Belošicová (Zdroj: TV Markíza)