Známa Češka ZAŽIARILA v Hollywoode a... Ulovila zajačika Shakiry!

Ha Nguyen zažiarila na premiére! (Zdroj: Youtube/Instagram B.N.)

LOS ANGELES - Tak toto by chcela zažiť každá fanúšička seriálu Emily in Paris. Známej Češke sa podarilo dostať na veľkolepú premiéru počinu. A dokonca ulovila údajného Shakirinho milenca.

Ha Nguyen je známa česká blogerka, ktorú na Instagrame sleduje viac ako 500 tisíc ľudí. No a svojich priaznivcov zobrala virtuálne do Kalifornie na hollywoodsku premiéru seriálu Emily v Paríži. Na svojom výlete do Los Angeles sa stretla s mnohými slávnymi hercami, ktorí v danom seriáli účinkujú. Dokonca s nimi aj viedla rozhovory. Všetko mapovala prostedníctvom Instagramu, kde sa pochválila zábermi aj priamo z červeného koberca.

(Zdroj: Instagram B.N.)

Na veľkolepú udalosť zvolila krásne ružové šaty, ku ktorým zvolila čierne silonky a čierne lodičky. V tomto výraznom outfite by mohla konkurovať ktorejkoľvek zahraničnej hviezde. Stretla sa dokonca aj s britským hercom Lucienom Laviscountom (32), ktorý je známy nielen zo seriálu Emily v Paríži, ale aj napríklad z hororu Skryté zlo. Navyše vraj randí s o 16 rokov staršou speváčkou Shakirou. Zahral si aj vo videoklipe k jej piesni Puntería, v ktorom predviedli poriadnu vášeň. Pozrite, ako to Ha s Lucienom pristane!

(Zdroj: Instagram B.N.)