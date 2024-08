Známy markizácky pár mal SVADBU: Ľudia im to NEVERIA... Robíte z nás d*bilov!

Svadba Julie a Lua (Zdroj: Instagram)

BRATISLAVA - Mali svadbu?! Fanúšikovia im to neveria. Známy markizácky pár zdieľal romantické zábery z ich dňa D. Tak ako to je?

Julie Hojdyszová a Lu Jambor sa zviditeľnili v markizáckych reality šou. Zatiaľ čo on hľadal lásku na Love Islande, Julie bojovala o srdce ženícha Radka v šou Ruža pre nevestu. Obaja si na televíznych obrazovkách toho pravého pre seba nenašli, no práve osud bol ten, čo ich spojil dokopy. „Trávime spolu voľný čas,“ priznala brunetka v podcaste Oskiho Baramiho s názvom SNAMI a dodala: „Ja by som povedala, že proste k sebe máme blízko.“ Priznali tiež, ze sa majú radi, no oficiálne vzťah netvoria. A teraz šokovali ďalšou novinkou v ich životoch.

Na profiloch ich mám na sociálnej sieti Instagram sa objavili zábery z ich svadby. „Život občas prináša nečakané prekvapenia," napísala Juliina mama Šárka. Fanúšikovia im však svadbu neveria a myslia si, že to robia len pre zvýšenie čísel na sociálnej sieti. „Extrém už ako robí z ľudí d*bilov,“ napísala rozhorčene ich fanúšička. „Ja tieto fejk výkriky nikdy nepochopím," dodala ďalšia. „Určite ide o vtip. Veď ani neboli spolu na príbehoch, každý na inom konci sveta a teraz, keď Julie dorazila z dovolenky, tak sú akože svoji," zhodnotila iná žena. Tak čo si myslíte o ich svadbe vy? FOTO z ich svadobného posedenia nájdete v galérii.