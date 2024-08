Simona Krainová v SMÚTKU: Zomrela jej najbližšia osoba a... Priznala NEZHODY v rodine!

Simona Krainová (Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - Simona Krainová prišla o najbližšiu osobu vo svojom živote. Ani to však neviedlo k tomu, aby sa vzťahy v ich rodine utužili. Práve naopak...

Zdalo sa, že v ich rodine a súrodeneckom vzťahu je všetko v poriadku. No opak je pravdou. Simona Krainová sa pustila do svojej sestry Yvony Maléřovej. Už niekoľko mesiacov sa na sociálnych sieťach špekuluje o tom, že sa pohádali. Teraz sa zdá, že Krainová informáciu potvrdila, rýpla si do nej totiž aj verejne.

„Dievča, počkaj, keď ti bude šesťdesiat, máš to v podstate za pár... To bude ešte len p*del, sledovať ťa, ako sa snažíš udržať krok s o tri generácie mladšími slečnami,“ napísala Krainovej pod fotku istá žena. Simona je známa tým, že reaguje skoro na každý negatívny komentár a inak to nebolo ani tentoraz. Pod jej príspevkom sa spustila otvorená diskusia a ľudia ju začali porovnávať s jej sestrou. „Jej sestra je o päť rokov staršia ako Simona, ale vyzerá fantasticky. Žiadne botoxy, ale zdravý štýl a prirodzenosť,“ dodala žena.

Topmodelka okamžite zareagovala na tento typ komentáru a nenechala svojej povesti nič dlžná. „Pre upresnenie, moja sestra pred rokmi absolvovala u nás na klinike invazívny zákrok menom facelift tváre. Takže ak sa vám to zdá prirodzené, tak áno, vyzerá dobre,“ uviedla s tým, že aj takto môže podľa niekoho vyzerať prirodzenosť. Sestry neutužilo ani to, že im zomrel otec, ba naopak. Podľa informácii českého portálu Expres.cz, hádky začali až po smrti. Simona totiž v tom čase odletela do Dominikánskej republiky a všetko zariaďovanie okolo pohrebu nechala na sestre. Ani jedna sa však k ich sporu nevyjadruje.

(Zdroj: Instagram Y.M.)