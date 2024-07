Nádherné vyznanie Simony Krainovej manželovi: Keby tak toto mohla zažiť každá žena!

Prehliadka Fera Mikloška Hot Summer Fashion Show v piešťanskom hoteli Thermia Palace (Zdroj: Ján Zemiar)

Topmodelka zavítala do Piešťan, kde predvádzala na módnej prehliadke Fera Mikloška. Poznajú sa od Let´s Dance, kde voľakedy tancovala, a odvtedy sú priateľmi. Povahovo si proste sadli. Do hotela Thermia Palace, v záhrade ktorého sa konala prehliadka, prišla s celou rodinou a manžel Karel Vágner zo svojej krásnej ženy nevedel spustiť oči. Simona si je však taktiež veľmi dobre vedomá toho, čo v manželovi má a nešetrí na neho superlatívmi: „Je to dobrý muž, pretože ma neustále obklopuje láskou a ja som veľmi šťastná, že ho mám, pretože má takú konštruktívnu kritiku voči mne a dokáže ma zložiť na zem a povedať – toto nebolo dobré alebo mohla si to urobiť inak. My spolu vlastne aj pracujeme, sme k sebe úprimní a niekedy to nie je príjemmé a máme dosť vyostrené debaty“, dodáva s úsmevom modelka, ktorá aj po 15-tich rokoch manželstva žiari šťastím.

Modelke však nemožno uprieť, že patrí k ženám, ktoré aj po päťdesiatke svojou krásou vyrážajú dych a tento vek by jej skutočne tipoval len málokto. Nič však nie je zadarmo a Simona na sebe denne maká, vie sa však aj rozmaznať a robí to rada. „Masáže milujem, som na nich závislá, ale ja milujem už dnes celkovo viac než večierky to odpočívanie v kúpeľoch. Milujem plávanie, milujem saunu, milujem všetky tie beauty procedúry, bahno, ktoré je tu úplne kúzelné, liečivé, tak sa tam chodím váľať do tých zábalov. Tým, že mám tak stresujúcu prácu a toľko večierkov som zažila a tá ruka hore bola toľkokrát, že ja som radšej s rodinou v kľude.“

A ten si popri prehliadke dopriala práve v Piešťanoch. A aj keď je na seba prísna a okrem pohybu dodržiava zdravú stravu, aj ona sa občas utrhne z reťaze: „Minule som si dala segedínsky guláš so štyrmi knedlíkmi“, prezrádza so smiechom, no jednýcm dychom dodáva: „Ale snažím sa jesť zdravo, pretože som dosť "prasila" a už to samozrejme nemalo ten efekt a telo mi povedalo – keď chceš výsledok, musíš trochu zabrzdiť. Tak som tú brzdu dala!“ nešetrí úprimnosťou Simona. Svojej otvorenosti však neostala nič dlžná ani naďalej a v rozhovore toho prezradila oveľa viac. Napríklad, ako veľmi a čím ešte dokáže zhrešiť, no zároveň zanechala aj jeden veľmi dôležitý odkaz!

