Šokujúca SMRŤ mladého slovenského kameramana (†40): Našli ho vraj v byte... V smútku aj Pocisková!

(Zdroj: Instagram NP/RTVS)

Herečka Nela Pocisková v nedeľu večer zverejnila mimoriadne smutnú správu. Zomrel slovenský kameraman, ostrič a vášnivý športovec Ladislav Kováč. „Ešte pred pár dňami s nami na pľaci. Ufff. Takí sme krehkí,“ napísala k jeho fotke, ktorú zverejnila v príbehu na sociálnej sieti Instagram.

Čo konkrétne sa stalo, nie je známe. No ako informuje pluska.sk mali ho nájsť v jeho byte. „Úprimne, naozaj neviem, čo sa stalo, točila som s ním na pľaci pár dní dozadu, žiadne bližšie info nemám, ostala som v šoku a je mi to veľmi ľúto, bol to mladý človek, veľmi milý a vyjadrujem úprimnú sústrasť jeho rodine a najbližším,“ vyjadrila sa Pocisková pre spomínaný web.

(Zdroj: Instagram NP)