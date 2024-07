Už nevie ako zaujať: Nela Pocisková zverejnila ÚPLNE NAHÉ FOTO od bazéna!

Nela Pocisková (Zdroj: TV Markíza)

Nela Pocisková doslova vyrástla pred očami verejnosti. Do povedomia sa dostala ešte ako 14-ročné dieťa. A hoci dnes už má dávno po 30-ke, mnohí ju mali stále zafixovanú, ako to hanblivé dievčatko. To však už dávno nie je pravdou a začína to dokazovať aj svojim novým sexi imidžom.

Odvážna je nielen, čo sa obliekania týka, ale aj zverejňovaných fotiek. Na sociánej sieti Instagram sa totiž čoraz častejšie delí o poriadne pikantné zábery. Naposledy to bola fotka od bazéna, hore bez, len v plavkových tangách. No aktuálne sa rozhodla ešte "pritvrdiť".

Zverejnila svoju úplne nahú fotku. „Už nevie ako zaujať,“ napísala sama k snímku, na ktorom sa doma pri bazéne opaľuje bez plaviek. Podobný záber by od nej pred rokmi čakal málokto. Svojich mužských fanúšikov ním však určite potešila. Veď posúďte sami!

