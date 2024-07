Veľkolepá PREMIÉRA filmu Vlny: Nádherná Pauhofová, Maštalír so ženou a aha, S ČÍM prišla táto herečka!

Slávnostná premiéra filmu Vlny (Zdroj: Ján Zemiar)

V utorok večer sa premiéry filmu Vlny dočkali aj diváci v Bratislave. Jirkovi Mádlovi, ktorý je scenáristom aj režisérom fimu, sa podarilo niečo, čo sa v našej súčasnej kinematografii len tak nevidí. Už na svetovej premiére v Karlových Varoch si film vyslúžil 10-minútový aplauz a podobne ho prijali aj slovenskí diváci.

O dlhotrvajúci potlesk sa medzi ostatnými divákmi postarali Alena Heribanová, Babsy Jagušák, Tamara Heribanová s Braňom Šimončíkom, Šarkan s manželkou, Lucia Forman Habancová, Kristína Tormová, Jozef Oklamčák. A pozrite, s čím prišla na premiéru herečka Zuzana Frenglová...

Na premietaní nechýbali tvorcovia filmu a hlavní predstavitelia. Oslnila nielen Táňa Pauhofová, ale aj Vojtěch Vodochodský, Vojtěch Kotek, Martin Hofmann, Tomáš Maštalír, režisér filmu Jiří Mádl, či producentky Monika Kristl a Wanda Adamík Hrycová.

Jiří Mádl vo svojom doteraz najambicióznejšom filme odkrýva skutočné udalosti doby a zároveň poukazuje na dôležitosť rodiny, boj za slobodu či osobné hrdinstvo. „Pre mnohých je najsilnejšou linkou rodina – sloboda, pre mňa osobne je to najviac o tom, že stojí za to žiť. O chuti do života, akú by sme si mali udržať aj vo chvíľach, ktoré sú temné. Druhý deň sa totiž môže ukázať, že táto temnota niečomu pomohla a môže z nej prameniť niečo dobré,“ hovorí producentka filmu Monika Kristl a producentka Wanda Adamík Hrycová ju dopĺňa: „Vlny treba naozaj vidieť v kine, na veľkom plátne. Režisér Jirko Mádl v tandeme s fantastickým slovenským kameramanom Martinom Žiaranom vytvorili dych berúci napínavý film s veľkou výpravou. Jedinečné na tomto filme sú nové filmové technológie, ktoré nám umožnili pracovať s archívnymi materiálmi ako nikdy doteraz. Znamená to, že Jirko s Martinom našli doteraz nikdy nezverejnené autentické archívne zábery z roku 1968 a vďaka digitalizácii a novým VFX technológiám ich zapracovali do filmu tak, že divák nevidí rozdiel medzi teraz nakrúteným materiálom a zábermi starými 60 rokov. Divákovi to spôsobuje mimoriadne silné emócie.“