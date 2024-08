Jakubiskov vnuk oslávil narodeniny, na mamu sa nechytá: Honosná oslava 50-ky bude čistý LUXUS!

Janette Jakubisková s Jozefom Oklamčákom a jeho manželkou Annou (Zdroj: Facebook JO)

Koncom mája oslávila 49. narodeniny dcéra zosnulého režiséra Juraja Jakubiska († 84) Janette. Oslava trvala 12 dní a konala sa v Taliansku na lodi PRINCESS JANETTE, ktorú oslávenkyňa dostala od svojho partnera. Janette žije v Taliansku už asi 20 rokov, takže aj oslavy sa konali v najvychytenejších reštauráciách, napríklad aj v Michelinskej reštaurácii CARUZO v SORRENTO, kde si na vynikajúcich jedlách a talianskych vínach pochutili aj Jozef Oklamčák (68) s manželkou Annou, ktorí sa zúčastnili osláv na mori i súši plných 14 dní. „No proste MÁM JU VEĽMI RÁD. Je to dobrá "dzivka", ako by povedal môj "starší brat" JURAJ JAKUBISKO a "mal a stále má" veľkú pravdu,“ napísal vtedy na sociálnej sieti Oklamčák, ktorý Janette tituluje slovami: moja adoptívna dcéra.

Oklamčák dal včera rovnako na známosť, že 26. narodeniny oslávil aj syn Janette, Juraj Tomáš Jakubisko, ktorý absolvoval najlepšiu kuchársku školu v Parme a mame na jej narodeniny pripravil skvelú hostinu s morskými plodmi. „Priatelia, dnes má prvorodený syn Janette Jakubisková 26 rokov. A pri tejto príležitosti mi dnes Janette oznámila, že jej tohtoročné oslavy "49", ktoré sme spolu oslavovali v Neapole v Taliansku 14 dní, sa jej tak zapáčili, že sa rozhodla jej budúcoročnú "50" oslavovať celých 50 dní. Už teraz sa teším na 50 dňový pobyt v talianskom NEAPOLE SOREENTE a ďalších mestách. Bude to veľmi "divoká jazda" a aj plavba na jej už novej lodi, QUEEN JANETTE, ktorú má dostať k 50. No proste Janetta sa tak rozhodla a už len si želať, v zdraví sa dožiť budúceho roka. No a jej synovi Jurajovi Tomašovi BLAHOŽELÁM k jeho 26 narodeninám," napísal Oklamčák na sociálnej sieti. My blahoželáme tiež a už teraz sme zvedaví na 50-dňové oslavy Janette v budúcnom roku.

Juraj Tomáš Jakubisko oslávil 26. narodeniny, na fotke so snúbenicou Aničkou a Jozefom Oklamčákom