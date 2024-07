Karin Majtánová chce ohúriť Turkov: Vystúpenie pri mori?!

Majtánovej dámska jazda v Turecku: Kamarátkam ukázala ukryté krásy (Zdroj: archív KM)

Moderátorka Karin Majtánová je priam smršť energie! A presne v tomto aktívnom móde sa aj počas tohto leta opäť stretla s množstvom ďalších žien v slnečnom Turecku, ktoré sa k moderátorke Dámskeho klubu tradične už niekoľko rokov pridávajú a za niekoľko spoločne strávených dovoleniek vytvorili naozaj skvelú partiu. A zdá sa, že aj po rokoch si majú stále čo povedať. „Myslím, že sme také zdravé jadro, zohratá partia a vždy sa teším, keď sa k nám pridajú aj nové tváre, ktoré objavujú takýto čistý ženský svet. Pre niekoho to môže byť na prvé počutie strašiak, ale myslím, že má určite viac pozitív ako negatív, lebo ženy v istom veku držia za jeden koniec lana, vzájomne si pomáhajú a neriešia malichernosti,“ presvedčivo hovorí Karin, ktorá je vyznavačkou motta "I am HAPPY, whe I TRAVEL".

Dovolenka na plážach v Turecku však nie je jediným miestom, kde sa dievčatá stretávajú.dodáva so smiechom obľúbená moderátorka, ktorá si týždeň sladkého ničnerobenia dokonalo užila.

Karin si však tento rok splnila aj iný sen v podobe albumu. Pesničky si pospevovala aj počas večerných programov v Turecku a dali by sme ruku do ohňa za to, že by najradšej vybehla aj na javisko, aby svojimi pesničkami obohatila večer ostatným dovolenkárom.prezrádza moderátorka, ktorá sa však takejto príležitosti do budúcna rozhodne nebráni. Určite by ju podporila aj sestra Janette, ktorá za posledné roky na dovolenkovej dámskej jazde nikdy nechýba. S Karin si vychutnávajú nielen more, skvelé jedlo, nekonečné rozhovory s partiou žien, ale aj dlhé prechádzky pri mori. Karin si totiž dala na dovolenke výzvu, od ktorej rozhodne neplánovala upustiť!

