Katarína Knechtová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Katka Knechtová má radosť zo života! Nielen preto, že sa jej pracovne darí. Nový vietor vstúpil do jej života spolu s novým priateľom.

Pesnička Katky Knechtovej s názvom Život nás má rád je ústrednou piesňou filmu Kavej. V klipe účinkujú aj hviezdy filmu Kavej Jana Kovalčiková a Anna Jakab Rakovská, s ktorými Katka nie je len rodáčka, ale aj dobrá kamarátka. Ak teda majú chvíľku času, rady spolu zvyknú klebetiť na kávičke. A je aj jasné, o čom. „O chlapoch, o čom inom?“, smeje sa Katka a hneď prezrádza, čo o tých svojich povedali Janka a Anička.

Speváčka a skladateľka má ale tiež radosť zo života! Exkluzívne pre Topky.sk priznala svoj ľúbostný vzťah.priznala Katka, ktorá je zadaná už od októbra minulého roku. A hoci sme z nej museli ťahať slová ako „z chlpatej deky“, predsalen sme sa dozvedeli, že jej priateľ nie je Slovák.Katka sa netají tým, že je to pre ňu veľmi nová situácia, najmä čo sa týka budúcnosti. Hľadajú totiž spôsob, ako riešiť spoločný život. Určite je sympatické, že priateľ sa učí po slovensky a možno by bol ochotný prísť žiť aj k nám na Slovensko:Každopádne Katka má depresívne stavy za sebou a na život sa pozerá veselými očami. No neoplatí sa zaláskovať? Nad vecou ju však držia aj iné veci...

Katka Knechová je ZAMILOVANÁ! Nový muž v jej živote je CUDZINEC: Spoveď o priateľovi (Zdroj: NL/TH)