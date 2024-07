Festival Žákovič open: Známa moderátorka ukázala syna a ... Mňahončák ako starostlivý otecko!

Aj takto to vyzeralo na festivale (Zdroj: Ján Zemiar)

Atmosféra na festivale Žákovič open (Zdroj: Ján Zemiar)

Uplynulý piatok a sobota patrili opäť festivalovej nálade. V Trenčianskych Bohuslaviciach sa totiž konal festival Žákovič open. Program bol naozaj bohatý. Vystupovali na ňom napríklad skupiny ako Hex, Slobodná Európa, Korben Dallas či Medial Banana. Svojím krásnych hlasom prítomných ohúrila aj Emma Drobná.

Na festivale od začiatku panovala dobrá nálada a aj rodičia s deťmi si prišli na svoje. Organizátori sa postarali o detský program. Svoje ratolesti vyvetrali známe tváre zo šoubiznisu. Žákovič open si prišla užiť napríklad moderátorka Monika Zázrivcová s rodinou. Poznať ju môžete zo šou Slovensko hľadá Superstar a ak počúvate rádio, Monika sa kedysi denne prihovárala poslucháčom. Z éteru však odišla a naplno sa venuje svojmu synčekovi Viktorovi, ktorý si festival poriadne užíval. Behal kade-tade aj sa hral v piesku.

Martin Mňahončák prišiel na festival so svojou manželkou Katarínou a dcérkami Dorotkou a Marínou. No a počas dňa bol z neho naozaj starostlivý otecko. So svojimi malými láskami trávil všetok čas. Splnil im všetko, čo im videl na očiach. Po areáli sa presúvali vo vozíku, no a keď boli hladné, vystál si rad na palacinky. Veď pozrite! Všetky fotografie nájdete v galérii.

