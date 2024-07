Známy Slovák o sexuálnom obťažovaní po koncertoch: Je to NECHUTNÉ!

(Zdroj: Topky.sk)

BRATISLAVA - Letné mesiace znamenajú pre slovenské kapely množstvo vystúpení a festivalov. Tie sa spájajú s nespútanou zábavou a častokrát aj s alkoholom. Fanúšikovia sú uvoľnenejší a odvážnejší... Niekedy až príliš. Sexuálne obťažovanie po koncertoch z ich strany preto nie je ničím výnimočným. Frontman (44) kapely Korben Dallas v minulosti priznal, že skúsenosť s ním má aj on. Je to nechutné!

„Veľmi veľa,“ šokoval odpoveďou Juraj Benetin s tým, že, samozrejme, zo seba nejde robiť nejakú obeť, pretože on z pozície chlapa sa dokáže pred rozvášnenou ženou ubrániť. „Je to niečo úplne iné, ako keď sa to stane napríklad Katke Knechtovej alebo Katarzii, že ju niekto harasmentuje po koncerte alebo počas rozhovoru, ako keď sa to stane mne - 110 kilovému chlapovi,“ zhodnotil.

„Mám tú situáciu pod kontrolou vždy, odídem... Je to nechutné na chvíľu alebo niečo a odídem. Nie je to rovnaké ani náhodou. Ale stáva sa to relatívne často. Je to vždy alkohol a sranda alebo veľa alkoholu a už to ani tá sranda nie je,“ pokračoval spevák. „Je to vlastne iba nechutné a v žiadnom prípade to nie je nebezpečné. Ale ak sa to deje aj tým ženským interprétkam, tak to musí byť extrémne nepríjemné, pretože tam je tá pozícia iná,“ zhodnotil.

Korben Dallas nevynechá festivaly ani toto leto a už o 2 týždne mieri do Trenčianskych Bohuslavíc na Žákovič Open, ktorý sa koná od 26. do 27. júla. Okrem spomínanej kapely vystúpi aj Hex, Billy Barman, Bez ladu a skladu, Medial Banana či Slobodná Európa. Lístky na festival nájdeš v sieti Predpredaj.sk»

(Zdroj: Žákovic Open)