Yxo si leto poriadne neužije: Z dovolenky musí odbehnúť na Slovensko! Vážny dôvod

Tomáš Yxo Dohňanský (Zdroj: Ján Zemiar)

Tomáš Yxo Dohňanský sa nedávno vrátil z New Yorku, kde dovolenkoval aj s rodinou. „Celá kapela sme si dali celozávodnú dovolenku, takže sme nebrali žiadne ponuky… Chalani boli v Grécku na rôznych ostrovoch“, hovorí Yxo, ktorý bol svojou dovolenkou nadšený. Najmä preto, že jeho 7-ročná dcéra to zvládala a nereptala: „Mal som taký rešpekt, lebo v tom New Yorku sa veľa chodí, je to taká mestská turistika, ale sú tam aj krásne parky a ja som sa veľmi čudoval, že to dala… ani jeden deň nehovorila, že už sa jej nechce…“, vytešoval sa Yxo tiež z toho, že videli aj detský muzikál na Brodwayi.

Cez víkend (26.-27. júla) sa už ale teší na 24. ročník festivalu Žákovic Open, ktorý čaká hudobných nadšencov v Trenčianskych Bohuslaviciach v areáli Penziónu Žákovic. Dva dni plné hudby, počas ktorých sa možno tešiť na silných headlinerov ako sú kapely Billy Barman, Medial Banana, Korben Dallas, Slobodná Európa, Bez ladu a skladu a, samozrejme, Hex. Yxo verí, že im vyjde počasie a hudbou sa festivalu podarí urobiť ľudí šťastnými. Na festivale nebude chýbať ani jeho manželka s malou Emou a príde tiež staršia dcéra Hanka, ktorá bude mať na festivale aj iné poslanie… Leto však nekončí a koncerty tiež nie. Napriek tomu však Yxo stihne aj ďalšiu dovolenku, z ktorej však bude musieť odbehnúť na Slovenko. Kam sa chystá a prečo ju bude musieť prerušiť?

