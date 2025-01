Martin Mňahončák v seriáli Dotyk života (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Martin Mňahončák je divákom známy predovšetkým z mnohých seriálov. Či už to boli Sestričky, Búrlivé víno, Ordinácia v ružovej záhrade, Milenky, Mesto tieňov, či aktuálne Dunaj, k vašim službám alebo Dotyk života.

Zahral si však aj vo viacerých filmoch, pričom diváci ho mohli naposledy vidieť vo filmovej rozprávke verejnoprávnej televízie Čarovné jablko.

Práce má teda neúrekom. Ale má aj rodinu, ktorej sa rád venuje. Herec sa po štyridsiatke stal otcom dvoch dcér, ktoré mu zmenili nielen súkromný, ale aj pracovný život. Dnes už napríklad oveľa lepšie ako predtým dokáže zahrať rolu otca. Sám to potvrdil: „Kým som nemal deti, tak som veľakrát hral otca a hovoril som si, to je aký problém? A až keď sa narodili, tak som pochopil, že ten strach je niekde tuto vzadu a ten je skoro permanentný,“ priznal otvorene. V seriáli má herec dospievajúcu dcéru Táňu, ktorú túži naučiť disciplíne a zodpovednosti.

Aj Mňahončák ale vie, čo to znamená vyhorieť či ťahať v práci od vidím do nevidím. A ako pôrodník Milan v seriáli Dotyk života má toho už naozaj dosť! Oddelenie sa podľa jeho slov pomaly rozpadáva, nielen on, ale aj pôrodné asistentky ťahajú samé nadčasy. Navyše sa potrebuje starať o rodinu a jeho plat vysokému pracovnému nasadeniu vskutku nezodpovedá. Rozhodne sa preto z nemocnice odísť. Pozrite si v ukážke, kam budú smerovať jeho kroky a nenechajte si ujsť ďalšiu epizódu nového seriálu Dotyk života už túto nedeľu o 20.30 na Jednotke.

Martin Mňahončák má toho už dosť! Chce odísť z obľúbeného seriálu... (Zdroj: STVR)