Intímna spoveď Ivany Belákovej: Život bez detí a ako reagovala mama na priateľku!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Tatérka Ivana Beláková zavítala na Slovensko, aby predstavila svoj najnovší projekt, za ktorým stojí spoločne so svojou dlhoročnou partnerkou Veronikou, a tým sú detské knižky. Ivana sama sa ako umelecká duša cíti byť večným dieťaťom, no zaspomínala si aj na časy, kedy ním skutočne bola. „Kľúčom môjho detstva bola určite moja vizualizácia, ja som bola neskutočne zvedavé dieťa a stále som. Ale nebola som zvedavá na blbosti, ja som bola zvedavá na život. Mňa fascinoval život a keď som sa každé ráno zobudila, ja som bola fascinovaná prírodou, že mám nový deň, že čo sa stane…“ odhaľuje v spomienkach svetoznáma umelkyňa. „Bola som fascinovaná mojimi víziami, ja som si predstavovala, že budem cestovať okolo celého sveta, že budem umelec… Mala som víziu, že budem hrať v amerických filmoch a potom ešte, keď som bola staršia, že by som chcela robiť kolaboráciu s vysokými módnymi značkami ako Louis Vuitton, Gucci, Dior, Chanel…“ prezrádza talentovaná umelkyňa svoje detské sny a je priam až neuveriteľné, že si plní jeden za druhým! Vyzerá to tak, že Ivana sa skutočne objaví na veľkom plátne a na konte bude mať aj vysnívané spolupráce. „Splnili sa mi obidve. Boh nám vždy dá to, na čo sme pripravení a ja som teraz v takej životnej etape, kedy sa cítim úplne najlepšie a som silná po mentálnej, spirituálnej, aj fyzickej stránke a každý deň si hovorím – som pripravená.“

Aj ona sa však stretáva s hejtom a na sociálnych sieťach si prečíta skutočne kadečo, ťažkú hlavu si však z komentárov neprajníkov nerobí. Najnovšie kole ľuďom oči fakt, že píše knižky pre deti, aj keď ich sama nemá. „Toto je úplne najčastejšia výhražka, ktorú počujem. Ja sa cítim ako večné dieťa a neznamená to, že keď nemám deti, neviem sa vžiť do určitej situácie,“ nešetrí úprimnosťou Ivana a vo svojich slovách pokračuje ďalej: „S Veronicou sa na to pozeráme z pohľadu tých detí... čo by som ja chcela ako dieťa, takže nemusím mať dieťa na to, aby som napísala niečo pre deti.“ Keďže s Veronicou tvoria pár už viac ako šesť rokov, naskytá sa otázka, či doma neotvorili aj tému ich budúcnosti a svadby. Ivana neostala svojej otvorenosti nič dlžná a prezradila, ako sa veci majú.

Beláková - kľúč detstva (Zdroj: NL/Ján Zemiar)