Dovolenka známej Slovenky sa zmenila na HOROR: Vážne zdravotné problémy... Skončila v nemocnici!

Jana Vozárová skončila v nemocnici (Zdroj: Instagram J.V)

Jana Vozárová si v roku 2021 odniesla z prestížnej súťaže Miss Slovensko titul druhej Vicemiss. Na modeling nezanevrela. Stále predvádza aj fotí. Vo februári odišla na štúdium do Franczúska. To jej nedávno skončilo, a tak sa vybrala oddýchnuť si na dovolenku do Talianska. No predstavovala si ju inak...

„Milá Janka, nie si nezničiteľná. Nikto nie je. A samozrejme, ako schválne, som si to uvedomila na mojej "po-erasmovej dovolenke" v Taliansku. Jej veľkú časť som totiž strávila hospitalizovaná so zápalom obličiek v nemocnici. Môžem si za to sama. Naozaj,“ uviedla. Pretrvávujúce bolesti riešila silnými liekmi.

„Myslela som si, že talianske more to zázračne vyrieši. Nevyriešilo. Namiesto toho som dostala zákaz sa v ňom vôbec kúpať. Opäť som si uvedomila, aké veľké šťastie mám v živote na ľudí. Personál na mojom oddelení v nemocnici bol jeden z najmilších, aký som kedy stretla,“ pokračovala s tým, že ju aktuálne ešte čaká pár týždňov domácej liečby.

„Prosím, nech vám slúžim ako ponaučenie, že aj v mladom veku, s rýchlym životom, je potrebné sa zastaviť a uvedomiť si, čo je naozaj dôležité. U mňa to zdravie bohužiaľ dlhú dobu nebolo. A tie "krokodílie slzy" keď ma brali na moju nemocničnú izbu, mi už neboli nič platné... Moji milí, spomaľte, buďte k sebe milší a dávajte na seba pozor!“ odkázala všetkým.