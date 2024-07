PEKLO známej Slovenky na natáčaní: Išla cez BOLESŤ!

Natália Lopašovská (Zdroj: Instagram N.L.)

Natália Lopašovská je všetkým známa z projektu Miss Slovensko, kde bojovala o korunku krásy, a z reality šou Farma. Tam sa zahľadela do víťaza Mesuta. Ich vzťah im však nevydržal a po čase si dali zbohom. Aktuálne má kráska ďalšieho frajera, ktorého ale verejnosti zatiaľ neukázala. Kráska často cestuje a inak to nebolo ani tentoraz. Pracovne musela odísť do Prahy na natáčanie. No to sa zmenilo na horor.

„Začalo mi to vo štvrtok počas natáčacieho dňa po obede, neviem či som sa otrávila jedlom alebo nejaká viróza... Kŕče, teplota, zimnica, hnačky, vracanie, totálna slabosť... ako profesionál som samozrejme aj cez bolesti dotočila a hneď ako som prišla na hotel mi začalo peklo," zverila sa. „To bola najhoršia noc po dlhej dobe. V Prahe som bola sama a na ďalšie ráno som mala šoférovať Praha - Bratislava v takom stave... to som si nevedela ani predstaviť. Našťastie mi priateľ vybavil ochotného znamého, čo stiahol z Prahy auto aj spolu so mnou. Ja by som to nedala... Mala som teplotu a bola som totalne slabá. 3 dni som prespala,“ pokračovala.

Veľmi jej pomohli zamestnanci hotela, v ktorom bola ubytovaná. „Prežila som noc v bolestiach a ráno som sa pozviechala si ísť na raňajky po čierny čaj. Pretože minerálku ani vodu som v sebe neudržala. Vedela som, že na cestu domov potrebujem silu a čierny čaj mi ukľudní žalúdok. Slečna na raňajkách mi uvarila čierny čaj do veľkej litrovej fľašky na cestu. Keď videla ako zle sa cítim chcela ma objímať a stále za mou chodili ako by mi vedeli ešte pomôcť. Toto som dlho nezažila. Vyzerala som naozaj zničene a väčšinou sa ľudia odvracajú vtedy...." dodala.