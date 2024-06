Obrovský úspech: Táto Slovenka je najkrajšia žena z celej Európy!

Úspech Petry Sivákovej na Miss Supranational 2024 (Zdroj: Youtube)

Odborník na ženskú krásu Oklamčák: Miss Supranational 2024 vyhrá TÁTO nádherná Slovenka! (Zdroj: NL/TH)

Prvá Vicemiss za rok 2023 Petra Siváková pred časom odcestovala do Poľska reprezentovať našu krajinu na prestížnej súťaži Miss Supranational 2024. Na súťaž sa pripravovala naozaj poctivo. Do príprav dala doslova maximum.

Galéria: Petra Siváková nás bude reprezentovať na Miss Supranational 2024



Zobraziť galériu (15)

„Môj ostatný rok bol najmä plný príprav. Keďže svetová súťaž je takým mojim detským snom, chcela som počas celého svojho obdobia kraľovania urobiť maximum pre to, aby som na svetovú súťaž išla pripravená na 200 percent a odprezentovala naše krásne Slovensko na vysokej úrovni,“ prezradila nám v nedávnom rozhovore.

A už teraz je jasné, že to za to stálo. Petra si totiž domov odnáša titul najkrajšej Európanky. Spomedzi všetkých reprezentantiek bola zvolená za úplne najkrajšiu a získala tak titul Supra model Europe 2024. Jej konkurentkou bola kráska z Poľska. Doposiaľ sa takýto úspech podaril ešte jednej Slovenke, a to v roku 2015 Petre Sliackej (rod. Denková).

Obrovský úspech Petry Sivákovej na súťaži Miss Supranational (Zdroj: Youtube)

Úspech Petry Sivákovej na Miss Supranational 2024 (Zdroj: Youtube)

Nádherná Siváková a jej prípravy na celosvetovú súťaž: Tajomstvo krásy a čo musí mať každá miss v kufri! (Zdroj: NL/TH)