Jeden titul jej nestačil: Slovenka Petra je okrem najkrajšej ženy Európy aj... FAMÓZNE!

Petra Siváková získala aj špeciálne ocenenie Supra Model of the Year (Zdroj: Peter Kušnír)

POĽSKO - Prvá Vicemiss Slovensko 2023 žne jeden úspech za druhým! Rok po svojej korunovácii v súťaži Miss Slovensko si to 23-ročná modelka namierila medzi celosvetovú konkurenciu. A oplatilo sa!

O jeden z najväčších úspechov na najprestížnejších svetových súťažiach krásy sa postarala Petra Siváková. Na 15. ročníku prestížnej Grand Slamovej súťaže Miss Supranational 2024 v Poľsku získala titul najkrajšej Európanky, keď spomedzi všetkých krásnych žien získala titul Supra model Europe 2024. Jeden titul jej však nestačil. Naša 24-ročná rodáčka z Humenného vďaka skvelej prezentácii postúpila do TOP 25 a následne získala aj špeciálne ocenenie Supra Model of the Year. Tromfla tak svoju predchodkyňu Petru Sliacku Denkovú, ktorá sa v roku 2015 stala Miss Europe Supranational a stala sa jednou z našich najúspešnejších reprezentantiek v histórii tejto súťaže. „Som rada, že moje úsilie a ročná príprava na súťaž priniesla výsledky a teší ma, že sa mi podarilo výborne reprezentovať našu krajinu,“ uviedla Petra Siváková.

Galéria: Petra Siváková získala aj špeciálne ocenenie Supra Model of the Year



Petru prišla podporiť na finále súťaže priamo do Poľska jej rodina, priateľ Tobiáš a zároveň jej z hľadiska fandili aj zástupcovia Miss Slovensko a kolegyne Sonja Kopčanová II. Vicemiss Slovensko 2023 a finalistka súťaže Vanesa Čuriková. Tesne pred odchodom na súťaž vyjadrila Petra posolstvo pre všetky mladé ženy na Slovensku:

Celkovou víťazkou 15. ročníka MISS SUPRANATIONAL 2024 sa na základe hodnotenia poroty zo všetkých 68. súťažiacich miss z celého sveta stala 20-ročná Harashta Haifa Zahra z Indonézie.

Kokteilové šaty z bielej čipky a večernú róbu pre galavečer Miss Supranational pre Petru vytvorila priamo na mieru návrhárka Jana Jurčenko. Keďže Petre pristanú zemité farby, zvolili zlatisto hnedú s kovovým metalickým efektom. Boho–aténsky štýl prepojila návrhárka s kolekciou Petriných autentických šperkov. Šaty mali zvýraznený dekolt a prepracovaný driek, aby pôsobil ešte štíhlejšie a rafinovaný rázporok pri pohybe šiat s dlhou vlečkou odhalil Petrine nádherné dlhé nohy.

Pozrite si aj videorozhovor nakrútený tesne pred odchodom na súťaž Miss Supranational 2024 v Poľsku.

Nádherná Siváková a jej prípravy na celosvetovú súťaž: Tajomstvo krásy a čo musí mať každá miss v kufri! (Zdroj: NL/TH)