Skrúcaný prezradil výhody rodičovstva v jeho veku: Mladí ľudia budú závidieť!

Skrúcaný však na to, že sa stal otcom v zrelom veku, nedá dopustiť a otcovstvo si nesmierne užíva. Hovorí sa, že s dieťaťom v zrelom dychu naberajú rodičia druhý dych a vyzerá to tak, že toto pravidlo platí aj na známeho moderátora. „Ale samozrejme, mohli by byť oponenti, ktorí by povedali, že nám stačí vnúča, vnučka, že prídu deti, dajú nám vnúčatá na štyri hodiny a potom ich zase zoberú. To je fajn, a je to možno aj optimálne v tom, že tí ľudia sa neunavia, nemajú s tým nejaké nadbytočné starosti.“

Pre Skrúcaného to však nie je prvé dieťa, z predošlých vzťahov má ďalšie tri deti. Práve vo výchove Elly však urobil zásadnú zmenu. „Musím povedať, že keď som mal tridsať, mali sme strašne veľa aktivít. Robili sme s Mirkom Nogom, Jarom Filipom, Stanom Radičom, hrali sme a chodili na týždňové zájazdy. Dnes robievam veci tak, že an eden deň, dve tri akcie maximálne do týždňa a vždy sa vrátim a teraz, keď som doma, pozriem si telku, zavolám si s kamarátmi, ale je to tak, že budeme sedieť na pive a pindať na futbal a politiku a to mi príde málo zmysluplné,“ odhaľuje svoje pocity obľúbený zabávač a vo svojich vyznaniach svojej malej princeznej pokračuje aj ďalej: „Keď s tou Ellou idem von a učím ju nové veci, učím ju ako ktorý strom sa volá, aké listy má, aké sú vtáčiky, príde mi to zmysluplnejšie ako tráviť čas s kamarátmi“. Zdá sa, že rodina je pre umelca všetkým a hoci jeho kamaráti trávia čas celkom iným spôsobom, aj v tomto smere má jasno. „Kamaráti v mojom veku ležia v Karibiku v bare, ale to by ma po pár dňoch prestalo baviť a tá Ella ma baviť neprestáva, mám veľký pocit zmysluplnosti.“

Ella je živé striebro a rodičom dáva poriadne zabrať, nie raz sa teda stane, že Štefan pri uspávaní zaspí s ňou. „Ja mám hrozne rád večery, keď chodím s Ellou spať.“ V rozhovore herec prezradil viac a odhalil aj jeden krásny rituál, ktorý s dcérkou majú. Jeho slová vám vyčarujú úsmev na tvári.

