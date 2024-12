Erika Judínyová so Števom Skrúcaným (Zdroj: archív EJ)

Herec a moderátor Štefan Skrúcaný tento rok opäť zažije Vianoce plné detskej radosti a krásnych momentov. Tie mu do života prináša jeho malá princezná, dcérka Ela, ktorú vychováva s manželkou Erikou Judínyovou. „Ja mám to šťastie, že máme 4,5-ročnú dcéru, a ja som vždy zažíval Vianoce nanovo a znova očami mojich detí. Asi to tak rodičia majú nastavené. A keďže moje staršie deti sú veľké, bolo by to také dospelácke. Ale Ela nás vracia do romantiky Vianoc, toho Ježiška, tých darčekov a príjemných tajností. Budeme to prežívať obaja s Erikou očami Ely,“ prezradil Skrúcaný, ktorý sa na tieto momenty nesmierne teší.

A hoci darčeky pre neho nezohrávajú podstatnú rolu, predsa len je niečo, čo by si chcel pod stromčekom nájsť aj on. „Pohodu, asi aj zdravie, to potrebujeme všetci, a dobré vzťahy s najbližšími, samozrejme. Ale celkovo – s ľuďmi. Inak je všetko asi tak, ako má byť,“ nešetril úprimnosťou. Priznáva však, že z roka na rok si začína viac uvedomovať aj smutný fakt: „Jedna vec, ktorú cítim – s pribúdajúcim vekom odchádzajú kamaráti. Niektorí predčasne, iní už vo vyššom veku. Tak si prajem, aby tí, ktorí sú, vydržali čo najdlhšie,“ s pokorou vraví Štefan. Reč sa však zvrtla aj na manželku Eriku a otázku, čím ju plánuje potešiť pod vianočným stromčekom. Neuveríte, aký má Skrúcaný plán! Wau, naozaj plánuje vziať Eriku práve sem?!

Števo Skrúcaný svojej Erike dopraje: Wau! AHA, kam ju zoberie po Vianociach (Zdroj: NL/Ján Zemiar)