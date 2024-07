Ivana Beláková (Zdroj: Ján Zemiar)

Meno tatérky Ivany Belákovej nie je žiadnou neznámou a to nielen u nás, ale najmä v zahraničí! Svetoznáma tatérka, žijúca v Amerike, však napriek úspechom nezaháľa a púšťa sa do mnohých svojich projektov. Má svoju vlastnú kávu, chystá svetové turné digitálneho umenia a pripravuje aj iné produkty, pod ktoré sa podpisuje svojským rukopisom. Najnovšie však prichádza s niečím, čo by tipoval azda málokto – detskými knižkami! „Tak ja som umelec a umenie prichádza v každej forme, ale vlastne tie moje tetovačky, moje ilustrácie, ktoré robím, sú veľmi detské... Tak to bola len otázka času, pretože keď sa pozriete na moje práce, všetky sú ilustratívne, hravé, je tam troška cartoon, ale v každom prípade vám vyčaria úsmev na tvári.“

Za projektom však nie je sama, ale aj jej dlhoročná partnerka Veronica. Skvelé spojenie teda vzniklo nielen v súkromí, ale rovnako aj v pracovnej sfére. „Je to presne tak, Veronica napísala tieto tri detské knižky s názvom Manifestácia pre deti, Meditácia pre deti a Vizualizácia pre deti. Ona je psychická liečiteľka a médium a jej hlavnou náplňou práce je liečenie ľudí, tak jej skrsla myšlienka v hlave, že spravíme niečo pre deti.“ Dôvod, prečo sa partnerky rozhodli práve detské knižky, je však oveľa hlbší. „Veronika mala sama zlé detstvo. Čo by ona za to dala, keby mala také kľúče do života.“ Veronica teda napísala text a Ivana celú knihu zilustrovala, pričom všetky ilustrácie pochádzajú práve z jej tetovaní. Tu však talentovaná umelkyňa zďaleka nekončí a už teraz prezradila svoje ďalšie plány do budúcna. Tešiť sa bude nielen ona...

Najlepšia tatérka Ivana Beláková: Čo spoločne spravili s priateľkou, otrasie nielen Slovenskom! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)