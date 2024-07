Knechtová prezradila priznanie Kovalčíkovej: Radšej NAHÁ pred ľuďmi, ako… Janka, to vážne?!

Jakab Rakovská, Knechtová a Kovalčíková v titulnej piesni k filmu Kavej (Zdroj: Ján Zemiar /RTVS)

BRATISLAVA - Už čoskoro sa do kín dostane dlho očakávaná komédia Kavej. Ide o príbeh dvoch východniarok z Prešova, ktoré odišli za hľadaním svojho životného šťastia do Bratislavy, ale po dlhšom čase sú nútené vrátiť sa na pár dní domov. Ústrednú pieseň zložila pre film talentovaná Katka Knechtová.

Speváčka a skladateľka Katarína Knechtová má radosť zo života! Dokazuje to novinkou Život nás má rád, ktorá je ústrednou skladbou novej komédie Kavej. Pri nahrávaní skladby, ako aj pri nakrúcaní videoklipu, sa speváčka stretla s herečkami Jankou Kovalčíkovou a Aničkou Jakab Rakovskou, s ktorými sa pozná už dlhšie. „Janku si pamätám ešte keď žila v Prešove, na nejakej diskotéke sme sa zoznámili, ja som to netušila vtedy ešte, že to bude takáto šťabajzňa. Ale keď sa stretneme my východniari, to je ako keby sme sedeli včera na káve“, prezrádza s úsmevom Katka, no jedným dychom dodáva, že v niektorých situáciách si aj ona zachováva rešpekt a neprebudí v sebe tú pravú východniarku. „Keď mám rešpekt, že je to nejaká generačne staršia herečka alebo hudobník, tak samozrejme, to je iné. Ale takto? To sa hneď búchame po pleci a debatujeme“.

Teraz Katka s Jankou a Aničkou pobudli dlhšie, pretože speváčka ich zlanárila aj do klipu „Majú tam vokály a stretli sme sa aj na natáčaní videoklipu, to bolo tiež milé veľmi“. Prinútiť herečky k spevu však nebolo také jednoduché, ako si Katka myslela, a tak musela použiť rôzne páky. „Oni sú tak multifunkčné tieto ženy, že som si myslela, že s tým nebudú mať problém, ale oni mali taký rešpekt, hlavne Janka, že som chvíľku hrala psychológa“, hovorí so smiechom Katka a na obľúbenú herečku hneď niečo bonzla. „Janka bola podarená, keď povedala, že by bola radšej nahá pred ľuďmi ako má spievať“. Na herečky Janku Kovalčíkovú a Annu Jakab Rakovskú nešetrí superlatívmi a umelkyne neostali len pri pracovných témach. V rozhovore Katka načrtla, že stihli prebrať všeličo, dokonca aj chlapov! Čo herečky prezradili na tých svojich?

Knechtová prezradila priznanie Kovalčíkovej: Radšej NAHÁ pred ľuďmi, ako… Janka, to vážne?! (Zdroj: NL/TH)