Markizácka kráska v otvorenej spovedi: Chcela ZOMRIEŤ!

(Zdroj: pixabay.com)

Panická porucha je úzkostná porucha charakterizovaná opakovanými a nečakanými záchvatmi paniky. Záchvat paniky je epizóda intenzívneho strachu alebo nepokoja, ktorá sa často objavuje bez zjavného dôvodu. Atakmi si prešla aj jedna z bývalých neviest zo šou Ruža pre nevestu Anet Slotová. Tá sa o tom rozhodla prehovoriť v podcaste SOCKY, ktorý moderuje speváčka Lea Danis. Všetko to začalo, keď mala 13 rokov, no vtedy ešte nevedela, čo sa s ňou deje. Reálny záchvat dostala až o rok neskôr, dovtedy pociťovala len nevoľnosti či točenie hlavy.

Ľudia s panickou poruchou často začnú mať strach zo samotných záchvatov a môžu sa začať vyhýbať určitým situáciám, ktoré spájajú s nástupom paniky. To môže viesť k ďalším komplikáciám, napríklad k agorafóbii, teda strachu z miest alebo situácií, kde by nebolo možné ľahko uniknúť. Anet prestala chodiť do školy, kde sa jej to dialo a s riaditeľkou sa dohodli na individuálnom študijnom pláne. Vtedy však nevedela, že by mohla navštevovať terapeuta, a tak sa liečila len medikáciou. Brala lieky proti úzkosti, antidepresíva a antiepileptiká. Neskôr sa jej to začalo zhoršovať a pomyslela na to najhoršie.

„Ja som bola fakt, že zrútená už, ja si pamätám jeden večer, to bol január, čistá depka, úplne som si myslela, že toto už nikdy neprejde, lebo ja som bola fakt v bezvýchodiskovej situácii, že teraz čo. Neviem nikam ísť, stále mi je zle, neviem sa z toho vymotať, lieky mi nepomáhajú, nikto ma nechápe. A mi tak napadlo, lebo ja akože milujem život, aj ma baví žiť, ale v tom momente mi prišlo na myseľ, že ak to nikdy neprejde, tak ja nechcem takto žiť, že či by nebolo lepšie, keby som zomrela," povedala. Vzápätí na to si však uvedomila, že nemôže na také myslieť a hľadala teda spôsob ako to vyriešiť. Chodievala na miesta, z ktorých predtým mala strach a jedného dňa sa ukázalo, že to zafungovalo. Dnes sa dá už povedať, že sa zo svojich psychických problémov vyliečila, jediné čo ju trápi, je tetánia.