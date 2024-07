Leoš Mareš zmenil vzhlaď: Prvýkrát v živote si ODFARBIL vlasy! Žena to komentom ZABILA!

Leoš Mareš moderoval uvedenie sladkej novinky na trh (Zdroj: Ján Zemiar)

Leoš Mareš je najväčšou novinkou šou Česko Slovensko má Talent, do ktorej sa v úlohe stáleho porotcu vracia po jedenástich rokoch. „Veľmi sa na návrat teším a ešte viac sa teším na svojich kolegov z poroty. Zatiaľ som mal tú česť iba s Jarom Slávikom. Za tých jedenásť rokov sa stalo veľa vecí a dúfam, že mne moje skúsenosti zo šoubiznisu pomôžu za porotcovským stolom a nesklamem divákov Česko Slovensko má Talent,” povedal o účinkovaní v šou moderátor, známy svojím nezameniteľným štýlom, vtipom a šarmom.

Nakrúcanie však nie je to jediné, čo ho v živote baví. Svoj čas veľmi rád venuje svojej rodine a trom deťom. S prvou manželkou Monikou má dvoch synov Matěja a Jakuba, s druhou manželkou, tiež Monikou, zasa dcéru Alex. A robia mu naozaj radosť. 18-ročný syn Jakub sa dostal na floridskú univerzitu Florida Southern College, kde sa bude venovať biznisu a vodnému lyžovaniu. Ešte predtým, než odíde, si ho Leoš užil na spoločnej dovolenke. Práve počas pobytu na Safari ich oboch prekvapil druhý syn Matěj, ktorý sa dal ostrihať a zafarbiť si vlasy na blond. Leoš svoje prekvapenie zdokumentoval aj na videu na Instagrame. „Ty bláho, ty si proste kráľ. Veľmi sa mi to páči. Si prvý. Si skôr ako Jakub.“ Čo tak trochu pohoršilo staršieho brata: „Ja som to chcel mať pred tebou“.

Zobraziť galériu (10) Mladší syn Leoša Mareša, Matěj, si nechal zafarbiť vlasy na blond (Zdroj: Instagram Leoš Mareš)

Po návrate však Leoš zašiel ďalej. Na sociálnej sieti ukázal svojim fanúšikom, že nie je žiadna bábovka a do kresla si sadol aj on. „My sme sa tak v rýchlosti nejak rozhodli s mojou ženou, že sa odfarbím. Prvýkrát v živote…“, na čo jeho žena, stylistka a módna redaktorka Monika, reagovala veľmi spontánne: „Ja som sa určite nerozhodla… ja by som chcela mať tmavovlasého a dlhovlasého“. Leošovi teda neostávalo nič iné, len to uviesť na pravú mieru: „Povedal som si - natočím Talent a idem sa odfarbiť“. Skutočný príbeh je ale taký, že najprv si vlasy odfarbil jeden syn, potom sa dal druhý syn ostrihať a tiež odfarbiť a potom nasledoval aj Leoš. „Ja som vlastne jediný v rodine, tak som si povedal - chlapci, idem do toho s vami“. Poslednými slovami, ktoré vyslovila Monika, to zabila!

