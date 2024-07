POLONAHÝ Patrik Švajda predviedol skrytý talent: Očarená Zlatica to hneď UKÁZALA svetu!

Zlatica Puškárová (Zdroj: FB/Zlatica Puškárová)

Len nedávno sa Zlatica Puškárová vrátila po dlhšej pauze na obrazovky, nie však do Televíznych novín, ale prišla s vlastným projektom. Ide o pravidelnú sériu reportáží s názvom „Zlaté talenty so Zlaticou“, v rámci ktorej bude skúsená novinárka cestovať po celom Slovensku a netradičným spôsobom predstavovať divákom talentovaných ľudí, ktorí si zaslúžia mediálnu pozornosť.

Teraz dala do pozornosti schopnosti svojho manžela Patrika. Ten už svoj talent predstavil v tanečných šou Let´s Dance či Bailando, to je však nič oproti tomu, čo na sociálnej sieti ukázala vo videu Zlatica – dokáže žonglovať s loptičkou. "MANŽEL horúci kandidát do Zlatých talentov so Zlaticou", pripísala Zlatica k videu. Či to je na postup do talentovej súťaže, posúďte sami. Každopádne je sympatické, že Patrik „vyliezol zo svojej škrupiny“ a vidíme ho aj v inom svetle, ako len v svetle reflektorov spravodajského štúdia.