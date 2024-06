EXPRESNÝ rozchod markizáckeho páriku: Chcela s ním mať deti!

Už nie sú spolu! (Zdroj: GettyImages)

Frederika sa v šou Ruža pre nevestu netajila tým, že je v otázke lásky veľmi opatrná. Svoje srdce neotvorí len tak hocikomu a kým k tomu dôjde, potrebuje čas. Ženích Radko ju však neohúril. V šou Davida Keya, na platenej platforme, s názvom Mow Show sa o ňom rozrozprávala viac. „Podľa mňa má dobré srdce, ale strašne nízke IQ. Je to „slizoun“. Vyzerá ako úchyl. Vôbec nebol môj typ, ale telo má dobré,“ vyjadrila sa.

Nie je jediná. ktorá po vysielaní o ňom takto hovorila. Urobila tak aj Dolli. No a ako sme vás prednedávnom informovali, vyšlo najavo, že už si našla lásku. Zaľúbiť sa mala do Nathana Dzabu, známeho z viacerých relácii. Na televíznych obrazovkách tiež hľadal vzťah, na opustenom ostrove sa snažil prežiť a divákom predviedol aj svoj šatník.

Nathan Christian Dzaba (Zdroj: Ramón Leško)

„Konečne je to dobré. Niečo sa rysuje. Stretávam sa s človekom, ktorého som potrebovala vidieť už asi skôr. Ale to by som s ním asi nebola taká spokojná. Potrebovala som si prejsť „sračkami,“ aby som zistila, že toto je človek, s ktorým si viem predstaviť mať deti, rodinu. Nepije, nefajčí, žiadne party,“ prezradila tajomne o novej známosti v spomínanej šou. No ale zdá sa, že to nebol ten pravý. Podľa informácie portálu Plus 7 dní sa párik rozišiel. Vyjadrovať sa k tomu ale nechcela. „Nechcem to nijako komentovať,“ povedala im.

(Zdroj: TV Markíza)