KRACH vzťahu slovenskej moderátorky: Po rozchode NEPLAČE... Dôvod, prečo išli OD SEBA!

Ani tento vzťah jej nevyšiel... (Zdroj: GettyImages)

Márii Zelinovej v láske osud nepraje. Po dvoch nevydarených vzťahoch sa opäť v roku 2023 zaľúbila do muža. Dala šancu fešnému Tomášovi, ktorý, ako sa nám podarilo zistiť, mal už dieťa. Všetko vyzeralo idylicky, no po viac ako roku išli od seba.

„Bol to môj sen. Mala to byť moja najkrajšia dovolenka, na ktorú budem celý život spomínať. Tam bola, no teraz sa ju snažím len vytesniť - celý ostrov a všetko, čo som tam zažila. Po Bali veta: "nie je doležité, kde si, ale s kým si" je pre mňa už len nepríjemnou pripomienkou toho, ako je doležitý správny odhad na ľudí,“ napísala záhadne po dovolenke. Jej slová síce naznačovali rozchod, ale bližšie to nepotvrdila.

Mária Zelinová s partnerom (Zdroj: Ján Zemiar)

Až teraz. S fanúšikmi sa podelila aj o možný dôvod, prečo išli od seba. „Ja by som asi mala po rozchode plakať, ale to sa nedá, toľko šťastia vo mne, že až nechápem. Zo života myslím, takýto slobodný pocit, ako mám posledné dni, som dlho nemala. Nie je to až čudné?“ zverila sa. Na tieto slová jej reagovala fanúšička. „Nie je... Je to nádych skutočnej slobody a zbavenie sa kotvy,“ napísala jej.

„Neviem, či by som to takto zadefinovala. To je až moc hnusné. Ja proste nie som typ ženy, ktorá by vyhľadávala vzťah, kde je dieťa a ex frajerka na dennej báze... je to obrovská obeta, keď žena pre lásku k mužovi "prekope" svoj život. A obdivujem vás všetky, ktoré tak žijete. Ale záleží aj od muža, ako to vie ukočírovať..." vyjadrila sa

A toto je jej predstava o ideálnom mužovi. „Predstavujem si muža, pri ktorom môžem byť ženou a nemusím byť chlapom a všetko riešiť... muža, ktorý ma bude učiť, vysvetľovať, ukazovať mi nové veci.. bude mojím vzorom.. čiže možno to je z časti nádych slobody... nádych očakávania, čo všetko krásne ma čaká,“ dodala s tým, že jej je ľúto, že nepracujú ľudia na vzťahoch.