Počúraná markizácka hviezdička je TEHOTNÁ: Hystéria a PLAČ... Keď sa to dozvedela, ZRÚTILA sa!

Nezvládla to! (Zdroj: pixabay.com)

Minulý rok sa na obrazovky televízie Markíza dostala aj Sabrina Holotová. Tá sa síce nezdržala dlho, no divákom sa do pamäti istotne zapísala. Kauzou, ktorá sa šírila internetom rýchlosťou svetla. V roku 2021 sa Sabrina zúčastnila súťaže Miss Universe SR. No hoci sa dostala do TOP 12-ky, na finále už nebola - z Miss ju totiž vylúčili. Dôvod vyhadzovu bol naozaj šokujúci. Mala vraj pomočiť bezdomovca. Neskôr sa k tomu aj vyjadrila.

„Išli sme mestom a boli sme aj trošku opité, lebo sme sa zabávali a boli sme s babami spolu. A išli sme hore cez Michalskú bránu a ja hovorím, že baby, mne sa chce strašne šťať, počkáte ma chvíľu prosím? A išla som na verejnosť sa vyšťať za taký múr,“ opisovala v relácii K-FUN. „Mne sa strašne chcelo šťať, tak hovorím, že baby, mne je to jedno, ja sa vyštím nad neho teda, to bol taký kopček. A na neho to proste stieklo,“ pokračovala s tým, že si muž bez domova musel utrieť oko.

No a vyzerá to tak, že má v živote novinku, ktorá ju spočiatku nepotešila. Doslova sa z nej zrútila. Pred asi mesiacom uverejnila na sociálnej sieti Instagram video, na ktorom hystericky plakala. „Bože ľudia, ja neviem čo mám robiť, ja som asi tehotná, lebo mne asi 10 dní mešká menštruácia," vyjadrila sa s plačom. Mnohí si však mysleli, že ide o srandu. „Nie ľudia, nie je to vtip, stále som v tom istom stave," dodala s tým, že si ide spraviť tehotenský test. Na dlhšiu dobu sa zo sociálnej siete stiahla. Svojmu publiku sa prihovorila až teraz a potvrdila to.

(Zdroj: Instagram S.H.)

„Ahojte lásky moje, určite si pamätáte moju poslednú storku, kde som držala v ruke tehotenský test a odvtedy som sa vám nejakých pár dní neozvala, ale dnes som tu nastúpená s novým testom, aby sme si ho spoločne mohli spraviť," vyjadrila sa. No a tehotenský test ukázal dve paličky. „Ľudia, ja som tehotná. Toto už nie je sranda. Nie, je to stále sranda, ale to si uvedomím až neskôr," dodala.