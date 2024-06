(Zdroj: Ján Zemiar)

Koncom roka sa bývalá tenistka rozhodla zatočiť s popôrodnými kilami, začala sa pravidelne hýbať a pozorne sledovať svoju stravu. Výsledok skutočne stojí za to! Za pol roka je Dominika ľahšia o... „Podarilo sa mi dať dole 18 kíl. Toto bol presne čas, dokedy som to chcela zhodiť, lebo odchádzame na dovolenku, takže to bol cieľ,“ netají sa nadšením bývalá športovkyňa. A vyzerá to tak, že napriek úspechu Dominika zďaleka nekončí: „Teraz sa tak mesiac, dva zastabilizujem a ešte ďalšie štyri kilá chcem dať dole. Som spokojná, ale chcem to ešte pimpnúť.“

Dominika v sebe športového ducha i pevnú vôľu nezaprie a dnes sa už opäť pýši perfektnou figúrou. Božské krivky predvádza už teraz v plavkách svojmu manželovi Michalovi na dovolenke Grécku. Dominika poodhalila ich romantické plány a... Fúha, toto si skutočne manželia doprajú?

Cibulková prezradila romantické plány na leto: Také niečo s manželom zažijú prvýkrát! (Zdroj: NL/Vlado Anjel)

Dominika sa na sociálnej sieti pochválila krátkym videom z odchodu na dovolenku, ku ktorému pripísala veľmi krátke, ale výstižné slová: Life is good