Cibulkovej 20-kilová PREMENA: Svoju postavu ukázala v bikinách!

Dominika Cibulková (Zdroj: Ján Zemiar)

Bývala tenisová hviezda Dominika Cibulková je mamou dvoch detí. Po dokojení malej Ninky si stanovila cieľ a vydala sa na cestu chudnutia. Plán bol jasný - aby ručička na váhe každý mesiac klesala. A to sa jej aj podarilo. Na premiére filmu MIKI vyrazila svojou figúrou dych. No a teraz ju už ukázala aj v luxusných bikinách. Dominika proste vie ako na to!

„Vstávať a žiariť spachtoši, ide sa na pláž. A nezabudnite, že tvrdá a inteligentná práca sa vždy vypláca," napísala k záberom, na ktorých zapózovala pred zrkadlom. Pod fotkami sa jej začali hromadiť pozitívne reakcie. „Krásne fotky Domi a to telo,“ reagovala jej kamarátka. „Wau, krásna postava,“ napísala istá žena. „Domi si jednička a dôkazom, že keď sa chce, všetko sa dá so silnou vôľou, sebazaprením a disciplínou,“ dodala zase ďalšia. Koľko kíl ešte plánuje schudnúť, sa dozviete z rozhovoru nižšie. FOTO v plavkách nájdete v galérii.

Cibulková schudla 20 kíl, NOVÝ cieľ: Domi, nie je to už moc? Čo chystá po lete? (Zdroj: NL/TH)