Extravagantná Sklovska dráždila v SEXI šatách: AHA, ako jej úsporné kúsky komentuje Lelkes!

Sisa Sklovská a Juraj Lelkeš na galavečere Slovenka roka 2024 (Zdroj: Ján Zemiar)

Speváčka prišla na odovzdávanie cien v krásnom, no poriadne rafinovanom outfite a pozornosť prítomných pánov pútala najmä odvážnym výstrihom. Nás však zaujímala aj téma ženskej sily a boli sme zvedaví, akých päť P by mala mať podľa Sisy každá žena.Koho teda uznáva známa speváčka?neskrýva svoj obdiv Sklovska. Sisa však neprišla na odozvádvanie prestížnych ocenení sama, ale v sprievode svojho manžela Juraja Lelkesa. Pre neho je bezpochyby najúspešnejšou a najúžasnejšou ženou jeho manželka. Jednu vec jej však predsalen vytkol, no Sisa mu neostala nič dlžná. Jej reakcia stojí za to!

