Len nedávno sa Dominika Cibulková s manželom Michalom Navarom vrátili z dovolenky v Grécku. Výnimočná bola tým, že na nej boli bez detí, čoho sa Dominika spočiatku obávala: „Už teraz neviem, ako to vydržíme týždeň bez detí, je to prvýkrát na tak dlho. Lebo 2-3 noci sú fajn, ale týždeň je veľmi dlho. Verím, že to vydržíme“, povedala pred odchodom. O deti bolo zatiaľ dobre postarané, takže Dominika mohla celkom spokojne krivky svojej postavy v plavkách vystavovať na obdiv. Po tom, čo schudla 18 kíl, jej to naozaj pristane.

Aj keď deti boli zatiaľ v úžasnej starostlivosti obidvoch babičiek, ani ony – čo sa týka dovoleniek – nevyšli naprázdno. Manželia sa aj s deťmi spontánne rozhodli vycestovať na ďalšiu dovolenku – a už s deťmi.pochválila sa na sociálnej sieti a pridala aj zábery, ako si tam užívajú leto.

Cibulkovej LUXUSNÁ dovolenka v Chorvátsku: Obavy pred odchodom!