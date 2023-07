Markizácka nevesta po konci šou: Aj ona si našla frajera!

Tereza Kosecová sa dostala do top trojice dievčat vo vile. Tomáš si okrem nej vybral ešte Mirku a Petranu. Pre poslednú menovanú sa nakoniec aj rozhodol, ale ich vzťah dlho nevydržal. Po pár mesiacoch spolunažívania išli od seba. Momentálne si každý z nich žije svoj život.

Zatiaľ čo Petrana o láske nechce ani počuť, Tomáš je už istý čas zaľúbený až po uši. Po rozchode sa znovu stretol s Marcelou a vyzerá to tak, že iskra medzi nimi ani po mesiacoch nevyhasla, ba je ešte silnejšia. Svoju náklonnosť neskrývajú ani na verejnosti či sociálnych sieťach.

Ďalšou v poradí, ktorá na lásku nezanevrela ani po konci šou, je Mirka. Tá prednedávnom na Instagrame prekvapila fotkou, kde drží za ruku neznámeho muža. Ako neskôr vyšlo najavo, blondínke učaroval Matej, ktorý rovnako ako ona miluje zvieratá.

No a do tretice má frajera už aj Terka! Pochválila sa ním len včera, no jeho identitu zatiaľ skrýva. „Všetko je tak, ako má byť,” napísala zamilovane. „Teším sa Teri, našla si ho aj bez Ruže,” napísala pod fotku istá žena. „Aj ja sa veľmi teším,” reagovala Tereza. Podľa jej slov sa jeho totožnosť dozvieme už čoskoro, no zvedavým fanúšikom to nedalo.

„Podľa mňa je to Vladko G. Usudzujem podľa znamienka na chrbte, aj keď také na tom istom mieste môže mať hocikto, a vlasov. Plus majú spoločný gym a volejbal. Ja len tipujem,” poznamenala ďalšia dievčina. Spomínaného muža dokonca na Instagrame sleduje aj Terkina mama.

