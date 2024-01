Zdravotné problémy krásky z Markízy: Covid, zápaľ plúc a potom... PREBOHA, to je ŠIALENÉ!

(Zdroj: Topky.sk)

BRATISLAVA - Uff, tak tá má za sebou poriadne náročné obdobie. A zdá sa, že ešte neskončilo... Extravagantná Tereza Kosecová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka šou Ruža pre nevestu. Odvtedy má na konte na sociálnej sieti Instagram vyše 70-tisíc obdivovateľov, ktorí sa zaujímajú o jej život, no v poslednom období mali o tmavovlásku obavy. A žiaľ... Oprávnené!

Tereza počas Ruže patrila k najsympatickejším súťažiacim. Jej netypický zjav a srdečná a citlivá povaha nezaujali iba divákov, ale aj samotného Tomáša Tarra. Potetovaná kráska sa napokon prebojovala až do finálovej trojice. Miesto v TOP dvojke jej síce vyfúkli Mirka a Petrana, no Tereza chytila príležitosť "za pačesy" a aktuálne pôsobí ako influencerka.

Tereza zo šou Ruža pre nevestu (Zdroj: TV Markíza)

So svojimi fanúšikmi komunikuje najmä prostredníctvom príspevkov na sociálnych sieťach. Aktuálne im dala príležitosť, aby jej kládli zaujímavé otázky. No a keďže niektorým neuniklo, že Terka nie je zdravotne úplne fit a vyjadrila sa, že má isté problémy, pýtali sa, čo sa jej stalo. A to, čo napísala, znie ako zo zlého sna.

Všetko sa to začalo v období, kedy zostala Tereza pozitívna na Covid-19 a bojovala so zápalom pľúc. „Z toho som dostala chlamýdie a mykoplazmy. Následne som doberala antibiotiká a začala ako tak fungovať," napísala Kosecová, ktorá si myslela, že už bude v poriadku, no zdravotné peripetie ani zďaleka neskončili.

Tereza Kosecová (Zdroj: Vlado Anjel)

„Ale chytila som do tela naozaj silný zápal, ktorý sa mi rozniesol na mandle, uzliny, uši a už aj celý hrtan," opísala náročné chvíle a pokračovala tým, ako momentálne prebieha jej liečba. „Musím chodiť na kortikoidové injekcie, ktoré mi zápal sťahujú. Mám nové - už piate - antibiotiká a konečne dokážem prehltnúť aspoň vodu a mäkkú stravu," uzavrela Terka, ktorá ešte dodala, že aktuálna liečba jej už, chvalabohu, pomáha.