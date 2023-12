Tereza kvôli zrušenému zápasu s Priscillou: Za 3 mesiace schudla 9 kíl... FOTO premeny!

Všetci fanúšikovia markizáckej Ruže pre nevestu sa tešili na zápas Fight Night Challenge, v ktorom sa mali proti sebe postaviť Tereza Kosecová a Priscilla Versluis. Zápas sa však na poslednú chvíľu musel zrušiť. Dôvodom boli zdravotné problémy druhej spomínanej. Terezu to, pochopiteľne, zamrzelo, pretože príprava na zápas ju stála veľa driny.

Veď za krátky čas sa musela dostať na rovnakú váhu ako Priscilla, aby bol zápas fér. Za 3 mesiace tak schudla celých 9 kíl. A na sociálnej sieti Instagram sa pochválila svojou premenou. „Celý život bojujem s výkyvmi váhy. Viem, že to nie je zdravé, ale záchvatové prejedanie je silná vec. Toto leto som sa naozaj opustila a vypapala sa do fázy, kedy som bola so sebou veľmi nespokojná,“ priznala.

„Som sama sebe vďačná, že som sa dokázala hecnúť a vydrieť si moju postavu naspäť. Milujem fitko, volejbal, box a takmer všetko, kde sa môžem hýbať. Teraz si sľubujem, že to len tak nezahodím a budem na sebe makať ďalej. Ešte trošku viac svalov a budem spokojná,“ dodala Tereza a zverejnila aj foto pred a po na porovnanie.