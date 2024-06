Jakab sa oženil s krásnou herečkou z východu: Nečakaná nástraha! TOTO sa musel dovzdelať

Anna Jakab Rakovská a Robo Jakab (Zdroj: Ján Zemiar)

Pri nakrúcaní sa na pľaci stretli herečky, no najmä dlhoročné kamarátky Janka Kovalčíková a Anna Jakab Rakovská, ktoré sú na svoje východniarske korene patrične hrdé. Hoci obidve žijú už dlhší čas v Bratislave, na svojich rodákov, ktorí sú v niečom špecifickí, nedajú dopustiť:prezrádza s úsmevom. Nálepky si však sympatická herečka trúfať nedáva.nešetrí úprimnosťou.

Anička je aj dvojnásobnou mamou a spoločne s manželom, hercom Robom Jakabom, vychovávajú dcérku Agnes a syna Jakubka. Rozumejú jej drobci aj východoslovenskému nárečiu? „Áno, aj keď neviem, či niekto na nich takto čisto šarišsky hovoril, ale Agi miluje šarišské ľudovky, a to som ju nemusela k tomu ani viesť. U nás sa vždy veľmi spieva na oslavách a to ona miluje. Čiže ja jej vždy tie piesne prekladám a tú reč jej približujem“. Vyzerá to však tak, že východoslovenskému temperamentu, ako aj samotnému nárečiu, prišiel na chuť aj samotný Robo. „Absolútne, on to miluje, a to dokonca natoľko, že sa začal učiť po východniarsky,“ neprestáva prekvapovať Anička a priznáva aj to, čomu Robo Jakab ani po rokoch spolunažívania stále neporozumel. Fúha, ako by ste na tom boli vy?

